Celebridades apoyan a Keaton, niño víctima de bullying

Famosos como Katy Perry, Ricky Martin, Chris Evans, Justin Bieber, Millie Bobby Brown; así como Demi Lovato, Eva Longoria, Romeo Beckham, Orlando Bloom, entre otras celebridades dieron muestras de apoyo por medio de las redes sociales Keaton Jones, un niño de Tennessee que sufrió bullying en su escuela

El el caso de Keaton se hizo conocido y viral después de que su mamá Kimberly Jones lo compartió en redes sociales, en el cual cuenta lo difícil que ha sido para él esta situación.

"Se burlan de mi nariz, me llaman feo, me dicen que no tengo amigos (…) Me derraman la leche y ponen jamón bajo mi ropa, me avientan pan (…) Sólo por curiosidad ¿Por qué hacen bully? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Por qué encuentran diversión en ir con personas inocentes y encontrar la manera de ser malos con ellos? No está bien", mencionó Keaton en el video.

You got a friend in me Lil bro! Hit me on dm and we can chat!!! Love you buddy!! A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Dec 10, 2017 at 7:47pm PST

El video ya supera las 20 millones de reproducciones y fue grabado por la madre de Keaton cuando fue por él a la escuela a la hora del recreo.

“No me gusta que me lo hagan a mí y claro que no me gusta que se lo hagan a otras personas, porque no está bien. Personas que son diferentes no necesitan ser criticados por eso. No es su culpa, si se burlan de ti, no dejes que te molesten”, explicó el pequeño en el video.

Con el fin de mostrar su apoyo la actriz de Stranger Things, Millie Bobby escribió lo siguiente:

"Keaton, me has inspirado a mí y a muchos otros para tener la valentía y el coraje de hablar. Tu video fue desgarrador y, sin embargo, tan cierto. Realmente eres un superhéroe y estás inspirando a las personas que están siendo intimidadas para que hablen. Todos lo defenderemos. Eres realmente increíble. Gracias. #endbullying".

Keaton, you have inspired me and many others to now recognize the bravery and courage to speak up. Your video was heartbreaking and yet so true. You really are a superhero and you are inspiring people who are getting bullied to speak up. We will all stand up for you. You're really amazing. Thank you. #endbullying A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Dec 11, 2017 at 4:00am PST

Aquí te mostramos las reacciones que tuvieron las celebridades con relación al caso de Keaton.

“Mantente fuerte, Keaton. No dejes que te hagan daño. Prometo que se pone mejor. Mientras esos punks en tu escuela deciden qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿Te gustaría a ti y a tu mamá asistir al estreno de Avengers en Los Ángeles el año que viene?", escribió Chris Evans en su cuenta de Twitter.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) December 10, 2017

This broke my 💔 today. Please be kind to one another. #standwithkeaton https://t.co/8XBbFmnuc1 — KATY PERRY (@katyperry) December 10, 2017

I #StandwithKeaton. Keaton baby, just know you’re not alone. There are so many people who come out of bullying so much stronger and you will be one of them!! God bless you sweetheart. https://t.co/LdCAy2lDHu — Demi Lovato (@ddlovato) December 11, 2017

"Yo #StandwithKeaton. Pequeño Keaton no estás solo. ¡¡¡Hay tantas personas que salen de la intimidación y tú serás uno de ellos !! Dios te bendiga cariño", publicó Demi Lovato.

Contenido relacionado: