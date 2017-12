Maluma cancela concierto que lo ponía en riesgo

Maluma ofrecería un concierto en el estadio de futbol Luis “Pirata” Fuente el sábado pasado, sin embargo decidió cancelarlo poco tiempo antes.

El cantante ya se encontraba en la ciudad de Veracruz pero finalmente no se presentó.

El evento ya se había pospuesto para las once de la noche, pero cerca de las 20:00 horas se informó que el concierto sería cancelado definitivamente.

A través de su cuenta de Instagram, Maluma explicó los motivos, los cuales dijo fue por cuestión de seguridad:

“Hola que tal amigos les habla Maluma, les envió un beso y un abrazo muy especial, aquí me encuentro en el hotel en Veracruz, pero acabo de recibir una llamada de mi equipo de trabajo diciéndome que por la estructura del escenario y pues los vientos fuertes están afectando y podrían afectar la seguridad de mi equipo de trabajo, mi seguridad y la más importante que es su seguridad, así que esto no queda cancelado pero lo vamos a posponer y pronto les daremos nueva fecha. Gracias Veracruz espero que me entiendan y les envió un beso y un abrazo muy especial los veo pronto, chao”.

N O T I C I A ⚠️ Lo siento mucho Veracruz, pronto les contaré la nueva fecha 🙏🏻 #MalumaMexicoTour A post shared by MALUMA (@maluma) on Dec 9, 2017 at 6:05pm PST

El representante legal de la empresa MR Entretenimiento, Roberto Rodríguez Guzmán, señaló que por los vientos de norte la estructura del escenario sufrió un daño en una de las torres por lo que se tomó la decisión de posponer esta presentación. Asimismo, se informó que pronto se dará a conocer la nueva fecha del concierto.

