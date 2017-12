Lo que llega a GDL antes de las vacaciones de diciembre

The Shivas

Banda formada en 2006 en la ciudad de Portland, Oregon. En casi 12 años de carrera han llevado su estridente show bailable a todo Estados Unidos y más de 25 países alrededor del mundo lanzando cinco álbumes de estudios.

Han girado con artistas como The Dandy Warhols, La Luz y Chain and the Gang.

Con el lanzamiento de su último disco, Turn Me On, la banda estará haciendo tour por Norteamérica y Europa.

Estarán el 14 de diciembre en el Anexo Foro Independencia de Guadalajara.

Caloncho

Regresa a Teatro Diana para presentar Bálsamo, su nueva propuesta discográfica. El proyecto es una exploración hacia sonidos y temáticas novedosas para el intérprete, quien en junio pasado compartió con sus seguidores el primer sencillo Hedonista.

Para los fans, el boleto incluye un disco Bálsamo, sólo tiene que canjearse presentando el boleto espejo en tiendas MIXUP.

Viernes 15 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Diana.

La OSIJUG en Hogwarts

Un viaje musical a lo largo de las ocho películas que revelan la historia del mago más famoso de todos los tiempos.

La OSIJUG en Hogwarts pretende colaborar a la formación de públicos y acercar a la audiencia al mundo de la música sinfónica.

16 de diciembre 19:00 horas en Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas.

Gala Navideña Infantes de Catedral

El colegio del Coro de Infantes de Catedral es una institución que forma las voces más grandes de nuestra ciudad.

Por primera vez, durante su presentación en Teatro Diana, serán reunidas cinco décadas de esta historia.

Más de 100 cantantes, entre niños, jóvenes y adultos, harán de la navidad una fiesta inolvidable, al cantar a una sola voz los villancicos del mundo y otras piezas de la época.

Domingo 17 diciembre a las 18:00 horas.

Eleganza Drag Show

La euforia por RuPauls Drag Race se ha convertido en todo un suceso en Guadalajara, por lo se presenta su segundo evento de talla internacional ahora denominado Eleganza Drag Show este viernes 15 de diciembre en el C3 Stage.

Carlos Ballarta

Comenzó con su reconocimiento al participar en el canal Comedy Central, posteriormente comenzó a realizar presentaciones en diversos escenarios del país.

Carlos Ballarta, es uno de los comediantes dedicados al stand up, que mejor saben hacer uso del humor negro, cosa que fascina a sus seguidores en cada una de las presentaciones.

Presentará la Furia Ñera el 16 de diciembre en C3 Stage.

Posadón con MachinGon

La agrupación es como el clásico joven tapatío que se muestra rebelde y roquero ante la sociedad pero que están dispuesto a realizar una peculiar posada para pone a bailar antes de que finalice el 2017.

Habrá bandas invitadas como The All y Monster Truck Machine. La cita es el 16 de diciembre en el Foro Independencia.