Caloncho, el mejor 'Bálsamo' para curar los males

Caloncho sube como la espuma, su música ya cruzó fronteras y se ha convertido en referente de una nueva generación de músicos mexicanos.

El cantautor finalizará sus conciertos de este año el próximo 15 de diciembre en Guadalajara.

“Creo que este disco es un poco más oscuro, con mucho dolor. Por ejemplo, el primer sencillo Hedonista es una canción con raíces rancheras, y muy nostálgica”, dijo Caloncho que está satisfecho con el resultado de su segundo disco.

El título del disco hace una reflexión al compuesto de sustancias medicinales aromáticas que se aplica para curar heridas, y eso busca en cada uno de los temas.

“Este material es muy diferente al primero titulado Fruta, ahora no es tan sutil en los sonidos, sino más agresivo y oscuro. Hay muchas canciones llenas de melancolía, pero sin soltar este estilo de Caloncho”.

Bálsamo es “un remedio para curar ideas, ya que la música alivia de manera potencial. Quería experimentar con este disco todo el proceso distinto a lo que hicimos con Fruta, que fue muy casero, fue muy ingenuo también, cero prisas".

"Y ahora en este caso no había prisa como tal, pero ya sabemos que traemos una inercia que no hay que desaprovechar, porque hay que continuar”.

Catalogado como un compositor con alta influencia de folk y reggae, ha logrado hacer música con un sonido ligero que gusta a todo rango de edades.

“Hago música con sentimientos e instrumentos, en este material hay muchos sintetizadores análogos, viejitos, hay fuzz, cosas que yo no conocía y que quería proponer en este disco. No soy pretencioso, solo dejo que las cosas fluyan”.

Por lo pronto, el compositor reveló que no está dispuesto a dejarse intimidar por la fama.

“Soy un tipo sencillo, que goza cada momento. No me tripeo, no se me sube porque me gusta mucho lo que estoy haciendo, ya he probado estar en foros pequeños y grandes, y sólo quiero que la gente se identifique con mi música”.

En su más reciente disco, Bálsamo, es un buen remedio que sirve como antídoto a las cosas negativas con canciones que hablan del amor, de aspectos sencillos que van desde Optimista, Brillo mío, No me caigo bien, Amigo mujer, Bebé, Mascota o Hedonista, y ante este último lo cuestionamos cómo es la relación con su ego.

“No soy un personaje, soy un músico que vive de la misma manera, tanto arriba como abajo del escenario. Disfruto la playa como el bosque, el calor y el frió".

"Tengo muy claro quién soy y para dónde voy, así que el ego no es otra persona, soy yo. La música es bálsamo, la música salva y me gusta darle ese tono de espiritualidad. Estoy preocupado por mi país, sé lo que está mal, pero hay que ver las cosas de manera positiva para salir adelante, de nada sirve cerrar la mente y decir que no se puede", concluyó.

Presentaciones

Guadalajara. 15 diciembre, Teatro Diana.

León. 24 de enero, Velaria de la Feria León.