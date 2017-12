Angelique Boyer habla de catálogo sexual y confiesa su experiencia

No creas lo que los demás piensan de ti,esa es la percepción de ellos ,lo que de verdad importa es lo que tú piensas y crees de ti mismo…eres libre de ser tu mismo,único,valiente,auténtico,atrévete a decir lo que piensas a expresarte de las formas que quieras sin hacer daño a nadie atrévete a ser completamente tu,a ser diferente aunque no combines con todos,aunque vayas en contra de lo que esperan de ti ,porque lo Real es que todos somos diferentes con misiones específicas, el desafío es seguir siendo leal a ti mismo en un mundo que trata de cambiarte todos los días … #BeBrave 👊🏼🏹Buenas noches 🌙❤️🤗

