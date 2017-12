Harvey Weinstein rompe el silencio

Después de que Salma Hayek escribió un artículo de opinión para el New York Times en el que afirmaba que Harvey Weinstein la amenazó con matarla, Harvey Weinstein reaparece para dar su versión.

Weinstein ha guardado silencio sobre la conducta sexual inapropiada, pero también ha cuestionado públicamente las afirmaciones de Lupita Nyong'o.

En una declaración a Deadline, el portavoz de Weinstein dijo: "Todas las acusaciones sexuales presentadas por Salma no son precisas y otras que fueron testigos de los eventos tienen una explicación diferente de lo que sucedió".

"El señor Weinstein considera a Salma Hayek como una actriz de primera clase y con la que trabajó en Once Upon a Time in Mexico, Dogma y Studio 54. Estaba muy orgulloso de su mejor actriz".

El portavo señaló que "como en la mayoría de los proyectos de colaboración, hubo fricción creativa en Frida, pero sirvió para llevar el proyecto a la perfección. La película se estrenó en varios teatros y fue apoyada por una gran campaña publicitaria y un enorme presupuesto de los premios de la Academia".

Niega la versión de Salma Hayek

El portavoz del magnate de la industria del cine añadió otros detalles, de la relación de su cliente con la actriz mexicana.

"El señor Weinstein no recuerda haber presionado a Salma a una escena de sexo gratis. Sin embargo, eso fue parte de la historia, ya que Frida Kahlo era bisexual y la escena sexual más importante de la película fue coreografiada por la señora Hayek con Geoffrey Rush".

"Todas las acusaciones sexuales presentadas por Salma no son precisas", así lo publicó el portal de Vulture.

