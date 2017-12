Mhoni Vidente revela quién es el padre del hijo de Marjorie de Sousa

Hermoso cariño el que te tenemos madre Santa, hermoso cariño el que me regalas día tras día, mi hermosa Lupita hoy te festejamos con todo nuestro amor, GRACIAS POR EL HERMOSO REGALO DE VIDA QUE ME DISTE, GRACIAS POR MI FAMILIA, GRACIAS A DIOS Y A TI MADRE POR TRAER EL AMOR MÁS PURO A MI VIDA. Hace un año te cantamos #MyM y la abuelita 😊recuerdo perfecto cómo se movía mi pequeño cuando sonaba el mariachi, lo que sentí en ese momento jamás lo olvidaré… gracias por dejarme vivir esto, hoy te cantamos en casita madre bella ❤️❤️te amamos🙌🏻🙏🏻❤️❤️❤️ #virgendeguadalupe #Entudía #familia #Teamamos

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Dec 11, 2017 at 8:54pm PST