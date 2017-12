¿Qué recuerdos te trae la cinta 'Titanic'?

Luego de 20 años de su estreno, Titanic sigue siendo la cinta más vista en el mundo, y que ha logrado hacer seguidores de varias generaciones.

El romance, el drama y la música hicieron de este proyecto de James Cameron, un paquete completo de gran aceptación desde su estreno en las taquillas.

Para quienes han visto la cinta a lo largo de estos años, han tenido distintas reacciones como llorar con el tema My heart will go on de Celine Dion; no importa en que temporada del año se vea, la mayoría vuelve a llorar con los momentos cruciales de las vidas de Rose y Jack.

Foto | Especial.

La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet fue estrenada en diciembre de 1997, y ha inspirado a un gran número de memes, ya que varias escenas clásicas de sus protagonistas, se han convertido en divertidas imágenes que se han hecho virales en su aniversario número 20.

Titanic, la épica película de Cameron de 1997, ganó once permios Óscar y tuvo una recaudación bruta de más de dos mil millones de dólares en todo el mundo.

El estreno en 3D hecho por Cameron en 2012 batió récords de taquilla en China, lo que la convirtió, en ese momento, en el estreno más importante del país.

Los misterios persistieron y Cameron, que realizó más de 30 exploraciones submarinas del Titanic, reunió un equipo de ingenieros, arquitectos navales, artistas e historiadores para resolver los interrogantes, que aún perduran, de cómo y por qué el barco “inhundible” se hundió.

Esta investigación aportará una interpretación actualizada de lo que le sucedió al Titanic el 14 de abril de 1912.

En televisión

Treinta y dos años después del descubrimiento y veinte años después del estreno del gran éxito de taquilla, la historia del Titanic todavía tiene derivaciones inesperadas.

National Geographic estrenará el domingo 10 a las 20:00 horas. Titanic 20 años después con James Cameron, producida ejecutivamente por Cameron, explorador residente de National Geographic, un documental que examina dos décadas de nuevas revelaciones.

FOX también celebra al clásico del cine dirigido por James Cameron y protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, con una emisión especial el sábado 16 de diciembre a las 22:00 horas.

Fotos | Especial.

Historia que rompió corazones

El drama romántico basado en hechos reales, cuenta la historia de Jack (DiCaprio), un joven artista, quien gana un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido.

A bordo conoce a Rose (Winslet), una joven de una buena familia venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal (Billy Zane), un millonario engreído.

Jack y Rose se enamoran durante el viaje mientras el prometido y la madre de Rose se oponen a su relación.

Mientras, el gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima hacia un inmenso iceberg que marcará de forma fatal su destino.

