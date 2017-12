Así luce ahora la cantante de los Vázquez Sounds

Seis años después de que la agrupación juvenil Los Vázquez Sounds se hiciera famosa por interpretar el cover de la artista internacional Adele, “Rolling in the deep”, su vocalista, Angie, ya no luce como una niña.

Y es que, ahora que es toda una señorita, luce guapísima, y para muestra, las fotos que publica de su día a día a sus más de 436 mil seguidores de Instagram.

Actualmente tiene 16 años y continúa su carrera musical junto a sus hermanos Gustavo y Abelardo Vázquez Espinoza, con quienes lanzó este año el tema “Te encontré” que ya tiene más de 4 millones y medio de reproducciones.

