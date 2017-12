Bárbara Mori se divorcia y levanta sospechas de romance con Christian Meier

Bárbara Mori anunció su divorcio tras un año de matrimonio con el beisbolista Kenneth Ray Sigman, sin embargo, parece que la razón podría ser el también actor Christian Meier.

La actriz uruguaya llevaba un año con el deportista, pero desde junio atravesaban una crisis matrimonial, según informó la revista Vanidades.

Por otro lado, medios internacionales señalaron que la razón de la separación sería la distancia pues ambos viven en distintas ciudades de México.

A esto se suma el rumor de un posible romance entre la actriz y el actor peruano, con quien compartió una velada hace poco.

El actor publicó las fotografías en su cuenta de Instagram con un amoroso mensaje.

Rompe el silencio

Las palabras de Meier provocaron revuelo y muchos se han dado a la tarea de especular acerca de qué podría significar y si hay algún romance secreto entre ambos.

En exclusiva para Univision, el también cantante desmintió por completo todos los rumores.

"No, no, en absoluto. No hay tal romance. Bárbara y yo nos conocemos desde hace casi veinte años, cuando hicimos una telenovela llamada ' Me muero por ti', que fue la primera telenovela que los dos hicimos en Miami. Esa experiencia nos acercó mucho, y desde entonces está en mi vida y es una de las personas que más quiero, pero siempre ha sido una gran amistad; somos como hermanos y el vínculo que nos une es de un cariño muy fuerte y muy grande, de muchos años".

Los famosos han trabajado juntos en varias ocasiones haciendo de pareja, como en la cinta "La mujer de mi hermano".

Cuando se conocieron, Bárbara era pareja de Sergio Mayer y acababa de ser madre de su hijo Sergio, que ya la hizo abuela, mientras que Christian estaba casado con Marisol Aguirre, la madre de sus tres hijos, Stefano, Taira y Gia.