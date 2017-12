Festival Pa'l Norte rompe récord en venta de boletos

Sólo bastaron dos horas para que más de 100 mil tickets se vendieran para el festival musical Pa'l Norte, a realizarse el 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con organizadores, la venta general de boletos para la séptima edición de la fiesta musical comenzó a las 11:00 horas de este viernes en taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster, sin embargo, debido a la alta demanda, las entradas de las fases 1, 2 y 3 se terminaron rápidamente.

Esta no es la primera vez que sucede algo similar con respecto al festival, que en poco tiempo se ha convertido en uno de los más importantes del país, pues la edición 2017 también logró un impresionante sold out y recibió a 85 mil asistentes cada día, dando un gran total de 170 mil.

#BuenViernes Así las filas para comprar boletos para festival Pa'l Norte pic.twitter.com/W2IUQizA62 — Publimetro México (@PublimetroMX) December 15, 2017

Grandes sorpresas

El león del Pa'l Norte rugirá más fuerte que nunca con las presentaciones de grandes bandas y headliners de nivel mundial. Muse, Queens Of The Stone Age, Zoé, Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, son sólo algunas de las agrupaciones.

Morat, Band Of Horses, Don Diablo, Cheat Codes, DLD, Enjambre, División Minúscula, Godwana, El Gran Silencio, Nothing But Thieves, Miranda, Bersuit Vergarabat, Mike Perry, Gryffin, Autograf, Camilo VII, Monsieur Perine, entre otras, también destacan.

En esta ocasión la presencia femenina está representada únicamente por Natalia Lafourcade; mientras que la música urbana destacará con las actuaciones de Farruko y Sebastián Yatra.

A través de un comunicado de prensa, los organizadores del evento anunciaron que para la edición 2018 del festival Pa’l Norte, no habrá tres, ni cuatro, sino siete escenarios en el interior del Parque Fundidora.

"Además, habrá una extensión de terreno abarcando de punta a punta el Parque Fundidora por el costado de la avenida Madero, incluyendo también un espacio adjunto al oriente del parque, lo que supera todas las expectativas y sus propios récords de años anteriores”.

Más que una experiencia

Pa'l Norte se ha convertido en una experiencia que combina una extensa variedad de géneros musicales con los exponentes más destacados de la escena internacional, además de una gran oferta de atracciones alternas dentro de las locaciones que ofrece el Parque Fundidora.

Se habilitarán áreas de comidas, una kermés, un mercado local, el Pilo’s Bar, Magic Place, Pa'l Fan y la tienda oficial del Pa’l Norte, entre otras actividades sorpresa que los asistentes descubrirán a su llegada al lugar.