Los 10 videos más vistos en Youtube durante 2017

Sin lugar a duda, 2017 fue el año del regguetón en México. Mientras que en distintas plataformas vía streaming varios artistas se coronaron como los más escuchados; en YouTube, no se quedaron atrás alcanzando reproducciones nunca antes vistas.

Entre los videos más vistos de la plataforma, tan sólo ocho son de música latina, cifra que destaca lo que el público ha preferido escuchar durante el año.

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

El video cuenta con más de 4,500 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el más visto en Youtube y es que fue viral en todo el mundo. El videoclip fue grabado en diciembre del 2016 en Puerto Rico y fue publicado el 12 de enero de 2017, a los 97 días de su lanzamiento superó los mil millones de visualizaciones.

Ed Sheeran – Shape of You (Official Video)

Fue lanzada el 6 de enero de 2017 como uno de los sencillos líderes de su tercer álbum de estudio ÷(2017) junto a «Castle on the Hill». En mayo de este año el vídeo de la canción, en la plataforma de Youtube alcanzó los mil millones de reproducciones. Así como Despacito esta canción se mantuvo en el top de muchos países.

J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

Esta colaboración fue viral y puso a bailar al mundo entero. Fue lanzado el 30 de junio de 2017 y actualmente cuenta con más de 1400 millones de vistas. El video tiene muchas apariciones, incluyendo al millonario italiano Gianluca Vacchi.

Maluma – Felices los 4 (Official Video)

El cantante colombiano Maluma también entró en el top con su controversial tema Felices los 4. Fue publicado el 21 de abril de 2017. Por su letra la canción se hizo polémica debido a que hay quienes afirman que se trataría de una canción machista. Sin embargo, a pesar de las críticas el video fue un éxito y se convirtió en el video latino más visto en todo el mundo en sus primeras 24 horas.

Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]

Otra canción viral de este año fue la de Bruno Mars la cual fue lanzada como el segundo sencillo oficial de su tercer disco 24K Magic el 30 de enero de 2017. Esta canción por el momento es la más exitosa de su álbum de estudio 24K Magic, superando su anterior single al llegar al #1 en el Billboard Hot 100.

Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

Ahora Dice fue otra canción del momento, la colaboración fue publicada el 19 de marzo de este año. Fue tendencia en todo el mundo y actualmente cuenta con más de mil millones de visualizaciones en la plataforma.

El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

Fue uno de los sencillos del intérprete en su séptimo álbum de Nicky Jam Fénix. El videoclip fue publicado el 15 de enero de este año y actualmente cuenta con más de 980 millones de visualizaciones en YouTube.

Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

Esta colaboración también marcó tendencia en el mundo. El video fue publicado el 17 de marzo de este año. La canción fue escrita por Derulo, Minaj, Ty, Ricky Reed, LunchMoney Lewis, Robert Diggs, Jacob Kasher Hindlin, Robin Weisse y Russell Jones. Actualmente tiene más de 929 millones de visualizaciones.

DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Justin Bieber no se quedó fuera de esta lista. Escrita y grabada por el músico estadounidense DJ Khaled junto con los artistas destacados Justin Bieber, cantante canadiense; y Quavo, Chance the Rapper, y Lil Wayne, raperos estadounidenses. El video fue publicado el 28 de abril de este año y cuenta actualmente con más de 880 millones de visualizaciones.

Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

El cantante español también entró en el top. El sencillo contiene la participación del dúo puertorriqueño Zion & Lennox. Fue publicado el 24 de febrero de este año y actualmente cuenta con mas de 878 millones de visualizaciones.