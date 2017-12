Peter Jackson revela que Weinstein vetó a Ashley Judd y Mira Sorvino

Peter Jackson reveló en una entrevista con el medio neozelandés online Stuff que, en 1998, el productor Harvey Weinstein le presionó para que no contratara a Ashley Judd y a Mira Sorvino para su proyecto de "El Señor de los Anillos".

Judd y Sorvino, que son dos de las decenas de actrices que han acusado al productor de abusos sexuales, estaban en el listado que Jackson presentó a los hermanos Harvey y Bob Weinstein cuando la compañía de este, Miramax, iba a producir las películas.

"Recuerdo que Miramax nos dijo que era una pesadilla trabajar con ellas y que debíamos evitarlas a todo costa", asegura Jackson en la primera entrevista en la que habla del caso Weinstein.

"En aquel momento -añade el cineasta- no teníamos ninguna razón para cuestionar los que estos tipos nos estaban diciendo. Pero a posteriori me di cuenta de que probablemente la campaña de desprestigio de Miramax estuviera en su pleno apogeo".

Y "ahora sospecho que nos dieron información falsa sobre estas dos talentosas mujeres, y como resultado directo, sus nombres fueron eliminados de nuestra lista de casting", lamenta el realizador en unas declaraciones que han provocado la reacción de las dos actrices implicadas en Twitter.

Mientras que Judd asegura que recuerda esos hechos "muy bien", Sorvino reconoce que estalló en lágrimas al leer la entrevista de Jackson.

"Ahí está, la confirmación de que Harvey Weinstein arruinó mi carrera, algo que sospechaba pero de lo que no estaba segura. Gracias Peter Jackson por ser honesto. Tengo el corazón roto", afirma la ganadora de un Oscar por "Mighty Aphrodite".

En la entrevista, Jackson resalta además que su trabajo con los hermanos Weinsteinfue muy complicado y que en la época en la que controlaron "El Señor de los Anillos" -que finalmente fue producida por New Line- se comportaban como "matones de mafia de segunda clase".

"No eran el tipo de personas con las que quería trabajar y por eso no lo hice", señala el también director de la trilogía de "The Hobbit".

Weinstein incluso amenazó a Jackson con apartarle de la adaptación de la novela de J.R.R. Tolkien si no aceptaba su demanda de reducir a un solo largometraje el proyecto inicial, que era de dos.

Finalmente, cuando entró New Line en el proyecto, se decidió que fueran tres los largometrajes que adaptaron "El Señor de los Anillos".

"Hacer películas es mucho más divertido con buena gente", asegura Jackson.