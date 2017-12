Facundo revela que el Partido Verde le ofreció 2 mdp en 2015

El conductor y comediante Facundo reveló que el Partido Verde Ecologista de México le ofreció dinero por apoyarlo durante las elecciones de 2015.

Durante una conferencia que ofreció en una universidad privada, el ex músico afirmó que la institución política le ofreció 2 millones de pesos a cambio de que publicara en su cuenta de Twitter algunos mensajes a favor del partido.

"A mí me ofrecieron dos millones de pesos por tuitear dos cosas del Partido Verde, la vez que salió una lista donde Miguel Herrera salió manchado”, dijo.

"A mí me hablaban y me decían: ¿cuánto quieres por tres tuits? No,güey, no quiero nada. Ya, Facundo, todos tenemos precio. Sí, güey,pero yo valgo más que lo que me vas a poder pagar porque la gente me va a odiar. Güey, si yo me pongo a tuitear del Verde, mejor lo gano inventando mis mamadas. La neta que es lo menos peor”, contó el comediante.

El conductor calculó que esa cantidad de dinero en efectivo no sólo se la ofrecieron a él, sino a otras personas del medio artístico.

“Luego me hablaban otros güeyes: va una camioneta para tu casa con 2 millones de pesos, vas a retuitar una y tuitear otro el día de las elecciones. Es un chingo de lana en efectivo".

"Ese día seguro que se movieron más de 300 millones de pesos en efectivo, porque Miguel Herrera cobró 10 o 5 y los güeyes que están en la lista, que cobran más que yo, y que tuitearon dos o tres veces Yo sé que esa camioneta que iba a mi casa con 2 millones de pesos traía como 80 millones de pesos. ¿De dónde chingados salió esa lana? Pues no sé si de Duarte, del narco o de dónde, pero el Partido Verde estaba repartiendo millones de pesos para que yo dijera algo que no quiero decir", finalizó.