¿Qué harán algunos famosos en Navidad y Año Nuevo?

La temporada decembrina es una época de nostalgia, recuerdos, fraternidad y hasta de melancolía; si no, que le pregunten a los famosos.

Yuridia, ahora disfruta más la Navidad porque su hijo Phoenix la hace más especial. Iván Sánchez ha logrado establecer los preparativos entre México y España.

Algunos famosos toman estos días de descanso para pasarlos entre la familia y amigos; además algunos comparten si llevan sus lista de propósitos de Año Nuevo.

Ignacio López Tarso

Con 70 años de estar en los escenarios, Ignacio López Tarso, no suele hacer nada especial para la cena navideña, sólo que reunirse con la familia y comer lo que le gusta.

"No es especialmnete bonita la fecha para mí, pero la respeto y me reúno con mis hijos, nietos, bisnietos y cuando reúno a la familia, la paso muy bien. Tengo pocos hijos, pero unos diez nietos y 12 bisnetos.

"¿Si tengo propoósitos? Ahora, digo que maravilla sería pasar de los 100 años y seguir trabajando en el teatro. Ojalá que se me realice, no sé si sea posible, pero es uno de los propósitos de Año Nuevo".

Erick Elías

Para el actor tapatío, la Navidad cambió cuando se convirtió en padre.

"Cambia mucho la perspectiva con los hjios, y tratamos de juntarnos en familia y hacer todo lo que no podemos hacer durante el año. Además, me pongo mis metas en los propósitos, pero aún no logro la consistencia en el gimnasio".

Esmeralda Pimentel

La actrzi mexicana reveló que si cree en los propósitos de Año Nuevo.

"Hago propósitos, me gusta juntar mis listas porque me doy cuenta de los propósitos que sigo pidiendo año con año. Además me doy cuenta de los malos hábitos que voy dejando atrás, pero si me parece que es un buen punto de inicio o ejercicio".

"No he podido dejar de fumar, es algo que me he propuesto por años, ya fumo menos pero no puedo dejarlo".

Dani Martín

El cantante español señaló que no es un hombre de pensar a futuro, y prefiere celebrar por día.

"Soy más un hombre de presente, y vamos a disfrutar de esos día en familia. La idea es comer juntos y celebrar, sobre todo a los demás, el futuro no existe sólo el presente".

Roger González

El actor y conductor pasará la Navidad en familia y el Año Nuevo en Nueva York.

"Siempre tengo una técnica de propósitos que he usado desde hace 12 años, que es una libreta donde pongo los propósitos del próximo año, y justo cuando suenan las campanadas de fin de año saco mi libreta y los leo en mi cabeza"

"Lueho pasa un año y vuelvo a abrirla para ver si los cumplí. La Navidad la paso con mi familia, y me iré a Nueva York que es una ciudad que me trae mucha suerte".

Natalia Lafourcade

La compositora suele ser muy realista en sus propósitos, pero también sabe que son días para descansar.

"Si todos enfocamos la energía en nuestra parte positiva , si lo enfocamos en evolucionar como humanidad en el trabajo personal y en el amor, que es muy importante y que se nos olvida aplicarlo hasta con los políticos, pues nos quejamos de la violencia y somos violentos también".

"Es un trabajo muy profrundo que hay que hacer como humanidad. En diciembre y parte de enero me voy con mi familia chilena a pasar las fiestas decembrinas".

Mariana Treviño

La actriz gusta pasar la Navidad con sus padres en Monterrey.

“Me gusta estar con mis hermanos, y mis papás. Siempre regreso a mi tierra, donde tengo grandes recuerdos de mi infancia. Como un viejo árbol de plástico un juguete que todavía está en mi casa y con el que jugaban hasta mis sobrinos. Es muy padre tener estos juguetes que trascienden al paso del tiempo”.

Iván Sánchez

El actor español, y actual pareja de la actriz mexicana Ana Brenda divide su tiempo entre España y México.

“Es tiempo de vacaciones, la Navidad hay que pasarla en familia y es cuando me convierto en niño. Mis regalos favoritos simpre han sido los carritos de velocidades".

Yuridia

Para Yuridia, abrir los regalos es lo más importante de las navidades.

“Cuando tenía 10 años, lo recuerdo bien, mi papá estaba más emocionado que nosotros y entró a despertarnos a mí y a mis hermanos a las seis de la mañana y recuerdo que Santa me trajo un cocina para las Barbies”.

"Ahora lo vivo de manera diferente porque tengo un hijo, y siempre busco que sea una noche especial. A él le gustan mucho los videojuegos y el día que le regalamos un Xbox lo perdimos para siempre. Se volvió loco, loco. Me gusta mucho verlo feliz”.