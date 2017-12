Thalía debuta como directora de documental de HBO sobre XV

¡SINTONIZA MAÑANA!!! / TUNE IN TOMORROW!!!!! 💃🏼 15: A QUINCEAÑERA STORY, a collection of four short documentary films, debuts TUESDAY, DEC. 19 (7:00-7:30 p.m. ET/PT), with a new film on successive nights – Dec. 20, 21 and 22 – simultaneously on @HBO and @HBOLatino. Executive produced by renowned music executive Tommy Mottola and directed by Emmy® winner Matthew O’Neill and Latin Grammy-winning recording artist Thalia Sodi, the films follows five Latina girls from different cultural, ethnic and socioeconomic backgrounds as they transition to adulthood, all observing the traditional rite of passage of the quinceañera, a celebration of their 15th birthdays. The shows will also be available on HBO On Demand, HBO NOW, HBO GO and affiliate portals. ⭐️⭐️⭐️ ​15: A QUINCEAÑERA STORY, una colección de cuatro cortometrajes, se estrena el MARTES, 19 DE DICIEMBRE (7:00-7:30 p.m. ET/PT), seguido de una nueva película a la misma hora en las noches sucesivas, el 20, 21 y 22 de diciembre, de manera simultánea por HBO y HBO Latino. El productor ejecutivo del proyecto es el empresario musical Tommy Mottola y está dirigido por el ganador del Emmy® Matthew O’Neill y la artista latina Thalia Sodi. Las películas se enfocan en 5 chicas latinas de diferentes orígenes culturales, étnicos y socioeconómicos durante su transición hacia la adultez, y todas ellas llevan a cabo el tradicional rito de transición al convertirse en quinceañeras y celebrar el icónico cumpleaños número 15. ​ El show también estará disponible por HBO On Demand, HBO NOW, HBO GO y portales afiliados. #HBO #HBOLatino #Quinceañera #15Quinceañera #AQuinceañeraStory #QuinceañeraStory #15AQuinceaneraStory #Quinceaneras

A post shared by Thalia (@thalia) on Dec 18, 2017 at 6:37pm PST