Adrián Cue: De Enamorándonos a productor de su propio trabajo

El conductor, actor y cantante Adrián Cue se alista para terminar el año con mucho trabajo. Lo mismo lo vemos dirigir uno de los programas con más audiencia en televisión, Enamorándonos, que actuar y producir obras de teatro.

Tras cuatro años de éxito con la puesta en escena ¿Por qué no nos casamos?, el actor escribe actualmente un monólogo que, espera, pueda llevar al teatro en 2018.

“Comencé a escribir y producir con ¿Por qué no nos casamos? Tenía planes y platiqué con varios amigos para que me ayudaran a desarrollar las ideas que tenía, pero en este rollo de insistirles, un día me senté a escribir y gracias a Dios logré un gran texto, (no lo digo yo, lo ha dicho la gente)”, contó entre risas sobre esta faceta de su carrera.

A decir por el mismo Cue, ¿Por qué no nos casamos?, que este fin de semana concluye su primera temporada, versa sobre el amor, las relaciones de pareja y sobre cómo los paradigmas sociales condicionan el comportamiento humano más allá de sus necesidades.

“Ya no hay necesidad de buscar el hilo negro en cuestiones de amor. Todos sabemos cómo va, qué se hace, a dónde va. Todos lo hemos sentido. Sin embargo, lo que intento al hacer estas obras es generar toda una experiencia alrededor del teatro. Tratamos de abordar en esta puesta en escena lo que sucede en las relaciones, qué hacemos, cómo nos comportamos, de acuerdo a los roles que marca la sociedad, no de acuerdo a nuestras necesidades”.

Y siguió: “Tenemos que empezar vivir lo que verdaderamente necesitamos, construir nuestras relaciones alejados de estas reglas y estándares sociales. No tendríamos por qué preocuparnos por satisfacer a los demás”.

Cue destacó que más allá de ofrecer al público un proyecto donde sólo funja como espectador, lo que desea es brindarle una gran experiencia.

“Yo no busco que la gente vaya, se siente y vea la obra. Siempre he creído que los actores además de entretener tenemos la capacidad de mostrar a la gente algo más, por ello busco que mis trabajos siempre tengan ese plus, que la gente pueda sentarse y vivir esa gran experiencia y que la experiencia de ir al teatro sea diferente”, finalizó.

No te lo pierdas

¿Por qué no nos casamos?

Última función: sábado 23 de diciembre, 20:45 horas

Teatro NH