Lorena Herrera habla cómo sufrió con el supuesto catálogo sexual de Televisa

Lorena Herrera decidió hablar del supuesto catálogo sexual de Televisa, que hace unas semanas algunas colegas confirmaron y otras negaron.

“Yo no, jamás he tenido ninguna invitación de ningún ejecutivo o alguien de la empresa, siempre han sido productores muy respetuosos, siempre he tenido una relación cordial y jamás ver algo así”, dijo sobre el prosticatálogo que generó un escándalo.

Según declaraciones al programa Ventaneando, la cantante indicó que no sabe mucha información ni tampoco cómo se maneja el asunto.

“No sé si depende también de uno, o cuál será la situación. Pero simplemente nunca tengas miedo ni hagas algo que no quieres hacer, y sí, denunciarlo. A veces es difícil denunciarlo en el momento, pero no acceder a hacer algo que no quieres hacer”, reiteró.

Su terrible experiencia

Durante la entrevista, la mujer de 50 años también habló reveló que fue objeto de acoso sexual cuando tenía 19 años por parte de un alto directivo de un periódico de circulación nacional.

“No sé si actué de la mejor forma, estaba muy jovencita, él era dueño de un periódico, y sí, me trató de seducir y convertirme en su amante. Mi reacción fue empujarlo, patearlo y salir corriendo de la oficina”.

Lorena declaró que la poca experiencia que tenía en el ámbito no le impidió reaccionar y no dejarse manipular.

“Después dije, ‘ay qué hice, mi carrera se va a acabar aquí’,porque era una persona muy poderosa, y gracias a Dios no pasó a mayores”.