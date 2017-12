Monserrat Oliver 'amenaza' a quien tenga sus fotos íntimas en redes

Después de las filtraciones de sus fotos íntimas, Monserrat Oliver y su novia Yaya Kosikova, no se han quedado con los brazos cruzados y no pararan hasta dar con los responsables.

En Instagram stories, la modelo publicó un video, donde se ve a Yaya conversando con la policía cibernética. En la publicación se puede leer: "No se vale, quien tenga las fotos en redes, cuídese".

Monserrat Olivier está dispuesta a dar con los hackers que publicaron sus fotos íntimas pic.twitter.com/mWXNYkv7EP — Viviana Ortiz (@Vivsaor) 21 de diciembre de 2017

Antes de este clip, Monserrat ya había escrito en sus redes sociales:

"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Se que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera pero espero ser de las ultimas. Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos. Gracias.

#MeToo #hoysoyyomañanapuedessertu"

También te puede interesar: