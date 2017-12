María León disfruta cocinar para la cena navideña

Haz ejercicio para estar en forma, come para nutrir tu cuerpo, abandona los malos hábitos a los que estás acotumbrado. TÚ vales más de lo que crees. 😏 Un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, link en mi bio.

A post shared by María León (@sargentoleon) on Nov 16, 2017 at 3:03pm PST