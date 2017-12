Muere actor de 'Soñadoras' durante Navidad

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Rudy Casanova, acaecido el día de hoy en la Ciudad de México. Trabajó como actor en diversas producciones de Televisa como: “Soñadoras”, “Mujer de madera”, “Alborada”, “Hasta que el dinero nos separe” y “Mañana es para siempre”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. Su cuerpo será velado en la Funeraria Gayosso ubicada en la calle de Sullivan, Colonia San Rafael, a partir de las 9 de la noche.

