Yanet García celebra Navidad con íntima foto junto a su novio

Yanet García, conocida como "la chica más famosa del clima", estuvo muy bien acompañada durante la celebración de Nochebuena. La actriz estuvo acompañada de su novio, Doug Censor Martin.

A través de sus redes sociales, García compartió un fotografía junto a su pareja de un momento muy íntimo. En la imagen vemos a la pareja en un baño. Él se ve de frente con el torso desnudo y un gorro de Santa Claus, mientras que la carga, ella se encuentra de espaldas en lencería roja, con un tanga que deja al descubierto su famoso trasero, el cual es adornado con un moño.

Junto a la imagen, Yanet escribió: "We wish you a merry christmas @faze_censor" (Les deseamos feliz Navidad).

Esta es la atrevida fotografía.

El novio de García, Doug Censor Martin, es un entrenador físico radicado en Nueva York que tiene cierto reconocimiento por ser también ‘FaZe Censor’ en YouTube, un videoblogger que gana dinero por jugar Call of Duty y haciendo videos de ello.

Paradise 🤙🏼 A post shared by Doug Censor Martin (@faze_censor) on Jul 18, 2017 at 3:52pm PDT

Antes de la atrevida foto de la pareja Yanet García ya había mandado un regalo a sus fans. Una fotografía en ropa interior y con un suéter acorde a la época

It’s almost Christmas 🎄 A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Dec 13, 2017 at 10:05am PST

