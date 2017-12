Jorge Garralda está dispuesto a seguir soñando

Jorge Garralda, es un personaje emblemático de la televisión mexicana, así como en su momento lo fue el Tío Gamboín o Xavier López Chabelo.

Con una larga trayectoria, el conductor, ha logrado mantener sus programas sociales a través de la pantalla chica.

La edición número 23 de la campaña televisiva Juguetón. Un regalo una sonrisa 2018, instituido desde el programa A quien corresponda de Jorge Garralda, está listo para generar más sueños en la familia mexicana.

En entrevista con Jorge Garralda compartió que recién cumplieron 27 años de hacer el programa de A quien corresponda de TV Azteca.

“Me siento emocionado, porque cada quien ocupa los medios como se les van presentando las oportunidades, y a mí me tocó atender un programa social. Me llena de alegría y satisfacción ver que no le hemos fallado a mucha gente, los hemos hecho bastante bien".

"Con el programa A quien corresponda no ha tocado las transiciones del país, de pasar a depender del gobierno a la iniciativa privada, así que espero que sigamos funcionado con la gente que nos ha brindado su confianza”.

El conductor ha tenido varias dificultades y crisis a lo largo de la historia, pero tal parece que la respuesta de la gente mantiene más vivos los diversos prouyectos sociales.

“Hemos influido en la vida de mucha gente y eso me hace sentir satisfecho. Mucha gente nos ha brindado la confianza y nos han pedido apoyo. Ha sido un deleite en mi carrera, el saber que hemos participado en los cambios de la gente".

Juguetón. Un regalo una sonrisa está listo para una nueva edición en el marco de parecer una estación espacial.

“Hemos tenido la oportunidad de hacer Juguetón para los niños, Adopta un abuelito que atiende la tercera edad y Rompiendo el silencio para aquellos que tienen problemas auditivos".

"Este año la prioridad es cubrir los municipios y estados siniestrados por los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre como fueron Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México y Ciudad de México”.

La experiencia Juguetón ya tiene varias generaciones, y eso hace sentir con alma de niño a Jorge Garralda.

“Nunca pensamos que el Juguetón iba a ser tan permanente, es un trabajo pesado pero reconfortante, porque cuando lo arrancas jamas piensas lo que va a suceder. Nunca pensé que la campaña iría por más de un año, y hoy vienen aquellos padres que fueron niños hace 20 años".

"Hace cuatro años que note los cambios de generaciones, yo hago el Juguetón pero nunca pensaba que los niños crecen, nunca me había puesto a pensar en eso [risas]”.

Al preguntarle, si a pesar de Internet aún los niños mantienen la ilusión respondió: “Los niños siempre van a ser niños, por varios factores, por muy la edad que sea, nunca van a dejar de serlo. Siempre tienen mucha ilusión, las redes que mucho acusan que hacen daño, yo soy enemigo de eso, y creo que más que daño son una bendición. Internet ha permitido cambiar a México en muchos aspectos, pero lo que es el Juguetón, es la ilusión de muchos niños”, finalizó.

Revelaciones

"Si no sueñas no puedes crear, y yo sigo soñando mis cosas. Enseño a mucha gente de comunicación, que el gran secreto de este negocio es soñar".

"Decían que hice este programa, porque de niño no recibía regalos… ¡pero mangos!, recibía y muchos".

En sus palabras

"Con el Juguetón volvió el tema de la fantasía en los niños, pero la realidad es que los Reyes Magos revivieron”.

Entrega de regalos

El 6 de enero se darán los juguetes. Las televisoras locales de TV Azteca también reparten juguetes.