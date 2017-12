Mon Laferte y Carla Morrison ¿Agotadas y en busca de inspiración?

Tal parece que el 2017 resultó bastante movido para las cantantes Carla Morrison y Mon Laferte.

Sus respectivas giras Amor Supremo y Amárrame, las llevaron por toda Latinoamérica con más de 100 conciertos al año.

En sus redes sociales han manifestado su cansancio, y la falta de tiempo para hacer música, por lo que han dicho que harán una pausa en sus carreras para tener una salud emocional.

Foto | Instagram.

Carla Morrison finalizó la gira de Amor Supremo, después de una gira por España, y piensa tomar un año de descanso.

“No hay nada más en el 2018 que el documental en el que estoy trabajando. Quiero tomar un año libre para descansar, para vivir, para hacer otras cosas, para componer, porque me inspiro de la cotidianidad".

"Aunque tengo amigos famosos yo no me junto con ellos, me junto con mis amigos de la casa, con los que me pongo borracha. Además quiero volver con primos y hermanos… y vivir. Quiero tomar el 2018 libre, no sé si tendré algo en 2019, porque no solo vivo del aplauso, sino de la creación”.

Mientras que Mon Laferte, quien ofreció su último concierto de Amárrame Tour en Chile, está tomando unas vacaciones en su tierra, pero también adelantó que es tiempo de un descanso.

“Pedí tener un tiempo libre que claramente no serán vacaciones, porque soy muy inquieta. Yo disfruto de tocar, hacer música, pintar, cocinar e invento mil cosas todo el tiempo”.

“Sí pedí un momento porque han sido prácticamente tres años de no parar. Me duele la espalda horrible de tantas giras de los viajes”.

La cantante chilena con 10 años viviendo en México tomará el descanaso para hacer música y pintar.

"Estoy de vacaciones y haré muchas pinturas (acrílico sobre lienzo)".

Foto | Instagram.

Laferte tuvo un 2017 con muchas actividades entre conciertos y colaboraciones.

“Sí necesito un tiempo, también para reflexionar todo lo que ha pasado porque no he tenido el momento de parar y ver todo lo que ha pasado este tiempo, que han sido cosas increíbles".

"Tengo ganas de escribir, tengo muchas canciones, tengo un proyecto ambicioso que quiero hacer que mezcla música y danza, entonces necesito tiempo para esto. Nunca pensé que yo iba a pedir parar, pero sí, yo lo pedí, lo necesito, mi mente y mi corazón lo necesitan”, dijo la cantante chilena.

Mon Laferte con Plácido Domingo

La chilena cantará un par de temas con el tenor español Plácido Domingo, en un concierto del artista en el Estadio Nacional de Santiago, informaron hoy fuentes de la organización.

Laferte, quien lleva más de 10 años radicada en México y que acaba de ganar un Grammy Latino, será invitada especial de Domingo, quien ofrecerá el concierto Chile en mi Corazón el 14 de enero próximo.

