Zac Efron: 'Soy un actor más allá del físico'

Zac Efron reveló que le costó trabajo regresar a los musicales, pero se dio cuenta que son su debilidad.

Michael Gracey hace su debut como director con El gran showman, una historia que, bajo el espíritu extraordinario de P.T. Barnum, irrumpe en un ámbito ficticio imaginado de una manera intrépida, una que está llena de canciones pop pegajosas, bailes glam y un festejo del poder transformador de los talentos para el espectáculo, el amor y la autoconfianza.

Eso de cantar mientras vuelas, ¿qué tanta preparación requirió?

— Cantamos Rewrite the stars, montados en un trapecio volador, fue muy difícil pero valió la pena. Muchos señalan que se convertirá en una escena emblemática, por el grado de romanticismo.

Este es mi regreso a los musicales, ya había pasado tiempo. Aunque no lo crean, la voz es como cualquier otro músculo en el cuerpo, si no lo entrenas todos los días, no se puede usar todos los días.

He estado fuera de servicio por un tiempo, así que implicó volver a la escuela a tomar clases de canto.

¿Qué tan tentador resultó Phillip Carlyle?

— ¡Demasiado! El personaje era un rico triste, que dejó todo por seguir sus sueños.

El convertirse en el maestro de ceremonias y protegido por el gran Barnum (Hugh Jackman) resultó una tentación desde el guión, y ahoya ya verlo en la pantalla grande es toda una satisfacción, que me provocó un gran suspiro de alivio.

Te siguen etiquetando como el niño bonito, ¿pero que tan sensibles eres a las personas “raras”?

— Creo que eso de “niño bonito” ha cambiado, me ha tocada demostrar que soy un actor más allá de la apariencia física.

La cinta muestra a esa gente que no es aceptada por la sociedad debido a su apariencia o a la forma en cómo nacieron.

Creo que todos somos “raros”, y necesitamos esa oportunidad de mostrar que sin importar de dónde vengas o quién seas, ninguno de nosotros es tan diferente.

En lo personal, ¿cómo viste la adaptación musical?

— La música es un atractivo irresistible. El trabajo de las canciones fue estupendo, a pesar de que la historia se desarrolla en el siglo XIX, el trabajo es totalmente contemporáneo.

Los temas tienen mucha magia con sonidos de pop y hip-hop.

¿Qué tan estimulante resultó el “enfrentamiento” con el personaje de Hugh Jackman?

— Trabajar con Hugh Jackman es estimulante y retador. Interpretamos el tema de The other side y queríamos tener como un tipo de enfrentamiento musical entre nuestros personajes, así que quisimos que fuera acelerado y con mucha energía, pero también creíble desde un punto de vista emocional.

¿Te enamoraste de Zendaya?

— ¡Claro que me enamoré de Anne Wheeler, interpretada por Zendaya! [risas]. Es una trapecista audaz, y con cabello rosado. Somos una pareja dinámica que quedará para la posteridad.

Como joven que es, Zendaya es muy poderosa y tiene una ética laboral impresionante.

Es una pareja muy actual, con diferencias sociales y distintos sueños, pero al final se percatan que no tiene que vivir dentro de las restricciones que todos los demás le han impuesto.

¿Por qué mantener la música tan alejada de tu carrera?

— No lo he dejado por completo, pero en los últimos años han llegado otros proyectos. Estoy familiarizado con los musicales, después de hacer la serie High School Musical y la cinta Hairspray, y puedo decir que los musicales son mi debilidad y me enamoro frente a la cámara, porque son mis favoritos.

Cuando me toca bailar o cantar en una escena me siento Michael Jackson o Fred Astaire.

La historia de Phineas Taylor Barnum

Cuando hoy piensas en Phineas Taylor Barnum, quizás y lo que te venga de inmediato a la mente es el espectáculo en tres pistas que durante mucho tiempo llevó su nombre.

Pero hay mucho más en su leyenda colosal que sólo los circos, que desde entonces han evolucionado a una nueva era (una que ya no exhibe animales en peligros de extinción y curiosidades humanas, y que trata más de actuaciones atléticas virtuosas y creativas).

Barnum es la clásica historia de un pionero estadounidense incompleto, uno que se abrió paso por sí solo; de vivir en la pobreza hasta convertirse no sólo en un experto de las artes nuevas de la imagen y la promoción, sino también en un uno de las primeras personas en ser artífices de su éxito y fortuna, así como el padrino de entretenimientos en masa diseñados para dar rienda suelta a la imaginación.

Si bien nació en el anonimato absoluto, todo el mundo terminó por reconocer su nombre. Cuando P.T. Barnum falleció en 1891, el Washington Post lo describió como “el estadounidense más conocido en la historia que jamás haya vivido”.

De estreno

2 mil pantallas a nivel nacional con formato subtitulado y doblado en sonido ATMOS proyectarán El gran showman a partir del 28 de diciembre.