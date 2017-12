Fey termina el 2017 con candentes fotografías en Instagram

Y en el reloj de antaño como de año en año … cinco minutos más para la cuenta atrás… 💥💫🍇🥂🍾⏳ Gracias por tanto cariño este año Chic@s !!! Los amo !!! 😘🙏🏼 #2018

A post shared by Fey⚡️ (@fey) on Dec 31, 2017 at 3:40pm PST