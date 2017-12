Mariana Treviño sigue inmersa en el futbol ahora con "Eres mi pasión"

La actriz Mariana Treviño se sigue sumando a la fiebre del futbol, ahora con la cinta “Eres mi pasión”, del director Anwar Safa, en la que se aborda el tema de la pasión y la visceralidad hacia este deporte.

“Sin querer el futbol me ha jalado, primero con 'Club de Cuervos' y ahora con esta cinta que estoy filmando y hago pareja con Mauricio Isaac”, apuntó la actriz en entrevista con Notimex.

Destacó que en esta cinta, a su parecer, se exponen las dos caras de este deporte, que tantos apasionados tiene. “Mi personaje está un poco harto de compartir a su esposo con el balompié y su fanatismo”.

Silverio Palacios y Patricia Reyes Spindola también forman parte de esta comedia, que estrenará el próximo año, aprovechando la fiebre futbolera que se dará por Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Rusia.

Asimismo, Treviño continúa con el éxito de la serie “Club de Cuervos”, de la cual reconoció que ha sido un gran impulso para su carrera actoral, gracias a que los personajes se han convertido algo entrañables para la audiencia.

Aunque también hizo énfasis en que la historia va más allá de solo divertir, pues es una crítica a la sociedad mexicana y sus contradicciones, apuntó Mariana Treviño.

“La serie fue un éxito porque la gente tenía ganas de ver personajes de un pueblo con los que se sintieran identificados, aderezados con otros argumentos propios de nuestra cultura”, apuntó la actriz protagonista de “Cómo cortar a tu patán”.

“El futbol, si bien es lo que le da fuerza a la historia, también es el marco para esta crítica a nuestra cultura y sus contradicciones y súmale personajes entrañables, así que la fórmula ha gustado”, explicó.

Indicó que la serie también le ha dado mucho, pues la gente ha generado empatía con ella, gracias al personaje de 'Isabel Iglesias' y “la verdad puedo decir que ayudó mucho a mi carrera, pues mucha gente la ha visto”.

Aunque la actriz tampoco se olvida de que la pieza teatral “Mentiras” también la ayudó, pues el simpático personaje de "Lupita" arrancó las risas entre el público.

Para cerrar con broche de oro este 2017, Mariana Treviño prestó su voz para la cinta animada “Olé. El viaje de Ferdinand” hecho que la tiene feliz, debido a que incursiona en otros terrenos y eso le agrada.

Sin embargo, aún recuerda que cuando llegó al estudio para grabar su voz estaba muy nerviosa debido a que no sabía como terminaría la historia, pues ella no quería contar una trama con la que no estuviera a favor.

“La historia es muy bonita, tiene mensaje positivo y eso me encantó”, dijo la actriz, quien en el filme da vida a una cabra de nombre "Lupe".

Agregó que para 2018 tiene planeada una película con José María Yazpik, que podría titularse “Polvo” y será filmada en Baja California, así como otros proyectos que están por cerrase.

