Eugenio Derbez derrocha ternura y paciencia con su hija

La pequeña Aitana Derbez tiene tres años y ha logrado atraer las miradas en las redes sociales.

La hija de Eugenio Derbez y Alessandra tiene un gran carisma, y más cuando tiene la atención de su famoso padre.

Este fin de semana, el actor mexicano compartió un video que se robó los corazones de quienes lo vieron.

Se observa a Eugenio cuidando a su hija, mientras cantan el tema All You Need is Love de los Beatles.

"Hoy, por ser el último día del año, les comparto mi video favorito del 2017".

"Lo grabé un fin de semana que me quedé de papá soltero cuidando a Aitana y le enseñe a cantar All You Need is Love, mientras estaba en el baño", escribió el actor mexicano.

Clásicos

Tal parece que a la familia le gusta cantar clásicos, y eso busca que herede Aitana.

Se han visto otros videos, cuando Alessandra canta September del clásico grupo Earth Wind & Fire, animándola a afinar su voz cantando junto a ella.