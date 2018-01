Sofía Castro dice adiós al 2017 luciendo un diminuto bikini

Hace 1 año te deseaba con mucha emoción 2017, con nervios, miedo, incertidumbre… deseaba con todas las ganas que fueras un gran año para mí, un año de cambios, en una ciudad nueva en un país nuevo, no te voy a negar que deseaba que pasaras rápido… y así fue, pasaste más rápido de lo que pensé y hoy me da mucha nostalgia despedirme de ti… pq hoy te vas, alto y fuerte… y todo lo vivido se va contigo… En ti fui inmensamente feliz, me emocioné, lloré de alegría, me quité el miedo, crecí, me atreví, di todo, confié en mi, viajé, me divierti como nunca… fuiste un año de tantas cosas que jamás me imaginé que me marcaras tanto. GRACIAS a toda la gente que estuvo conmigo en este año de cambios… Conocí amigos eternos y siempre estaré agradecida con ellos por tanto❤. Aprendí que hay que tener amor propio y que no hay q tenerle miedo a los cambios porque SI, siempre son para bien y que estar vivo no es lo mismo que VIVIR… 2⃣0⃣1⃣8⃣ te espero con los brazos abiertos❤ Dejen que cada nuevo año encuentre una mejor versión de ustedes mismos… feliz año a todos… Que este nuevo año esté lleno de puras cosas buenas💫 Todo mi ❤

