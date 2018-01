Estos son los famosos que felicitaron a Guillermo del Toro por Globo de Oro

Famosos como Salma Hayek, Mark Hamill, Alfonso Cuarón, Gael García, Diego Luna, Carlos Rivera, Angélica María y hasta Juanpa Zurita, entre otros no perdieron la oportunidad de felicitar a Guillermo del Toro por su galardón como Mejor Director en la 75 edición de los Globos de Oro por la cinta "La forma del agua".

Por medio de sus redes sociales, las celebridades le escribieron mensajes mostrando su afecto al cineasta originario de Guadalajara, quien durante su discurso aseguró que tuvieron que pasar 25 años para que él pudiera ser reconocido con un Globo de Oro.

"Desde niño le he sido fiel a los monstruos. Me han salvado, me han absuelto porque los monstruos son los patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante", mencionó Guillermo del Toro tras recibir el reconocimiento.

Uno de los actores que se notó más emocionado por el reconocimiento fue el actor, Gael García quien le escribió: "Que bueno que gane una de las mejores personas del planeta". Mientras que Salma Hayek publicó una fotografía a lado del creador de "El laberinto del fauno" y destacó estar muy emocionada.

"Emocionado por Guillermo del Toro por ganar la categoría como Mejor Director por #TheShapeofWater (…) Así que trabajar con él en #Trollhunters ha sido un sueño hecho realidad", escribió el icónico actor, quien da vida a Luke Skywalker en la saga de Starwars.

Guillermo del Toro buscó a Hamill para que diera voz al hermano mayor de uno de los miembros del equipo de "Trollhunting".

THRILLED for Guillermo @RealGDT winning #GoldenGlobes Best Director for the instant-classic #TheShapeofWater– I've been "loving the other-ness" of this man for over 2 decades, so working with him on #Trollhunters is a lifelong dream come true! #Gr8ful2delToro pic.twitter.com/nKx6kwVjDN

— @HamillHimself (@HamillHimself) January 8, 2018