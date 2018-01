Carnaval de Bahidorá ofrece más de 40 exponentes de música diversa

El carnaval de Bahidorá dio a conocer su cartel en el que figuran 44 exponentes, entre ellos Dj, duetos y agrupaciones de diversos géneros, como electrónica, techno, hip hop, rock psicodélico, house contemporáneo, jazz, reggae, y música caribeña y africana.

Con ello, el festival que se realizará los días 17 y 18 de febrero en el balneario Las Estacas, en Morelos, demuestra su diversidad al incluir representantes de Alemania, Reino Unido, Austria, Estados Unidos, Suecia, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Cuba y Brasil.

Por parte de México, el talento incluye a los hiphoperos Eptos Uno y Teeam Revolver, el Dj Dubatonik, el multi-instrumentista Jósean Log; así como el dúo Zombies in Miami y la agrupación Los Aguas Aguas.

Entre las mujeres que participarán en la sexta edición de Bahidorá, están Valesuchi, Jayda G, Perera Elsewhere, Rita Maia, Yule; mientras que entre los Dj más destacados figuran Ramzi, Commander Love, Gilles Peterson y Thris Tian.

También destaca la propuesta del productor Kevin Saunderson, uno de los tres padrinos del techno de Detroit, quien bajo el alias de E–Dancer mostrará su faceta más groovie y futurista con la que ha definido una época del dance en clubes de renombre.

El resto del cartel lo integran: Ariel Pink, Ariwo, Awesome Tapes from Africa, Axel Boman, Chancha Via Circuito (Live), DJ Scratch, E–Dancer, Esa, Floorplan. Fred P, Ghetto Kumbé, Hetty and Zambo, HVOB, Ifé, y Kiefer.

Además de La Dame Blanche, Lee Burridge, Mount Kimbie, Nathy Peluso, Philipp Fein, Riobamba, Robag Whrume, Romare, Satori and the Band from Space, Shigeto, Sidestepper, Slap & Tickle (Showcase), Sonido Martines y Telephones.