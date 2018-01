Revelan secretos íntimos de Ninel Conde

La vida de Ninel Conde ha estado inmersa en diversos escándalos y este 2018 no es la excepción, pues su ex asistente personal, Raúl Stevenel confesó a la revista TVNotas algunos secretos impactantes del "Bombón asesino".

De acuerdo con la publicación, Raúl Stevenel trabajó con la actriz y cantante durante cinco años, tiempo perfecto en el que pudo conocerla y estar presente en momentos incómodos.

Stevenel señaló que la vio consumiendo cocaína y que durante su embarazo se pegaba en el abdomen para provocarse un aborto.

Pero Ninel Conde no se quedó callada y por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía de una conversación por medio de Messenger, en el que el ex asistente afirma que dará la entrevista a TVNotas, por lo que una persona anónima piden que no le haga más daño a Ninel.

"Es triste ver como sin querer uno se rodea de gente tóxica y más triste ver como la gente gana dinero intentando destruir. Aquí parte de una conversación de quien está revista llama “ex asistente “ Mio .. lo hago por dinero dice … como puede una revista pagar supuestamente por dañar la imagen de una mujer que se dedica solo a trabajar para sacar a sus hijos adelante … no hablemos de este personaje “raoul” recibiendo dinero por destruir. Y ya fuera de toda lógica saber quién llevó a este supuesto “ex asistente “ a esa revista . Todos sabemos quien lo llevó".

Actualmente Ninel Conde se encuentra inmersa en un pleito legal con su ex pareja y padre de su hijo, Giovanni Medina pues ella lo acusa de violencia intrafamiliar.

