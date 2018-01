Chulean a Dulce María por publicar fotos sin maquillaje

Dulce María sorprendió a todos sus seguidores tras publicar dos fotografías en su cuenta de Instagram luciendo su belleza natural, pues la actriz y cantante se dejó ver sin ninguna gota de maquillaje.

La ex RBD acompañó sus fotografías con un mensaje positivo en el que exalta el valor de la vida.

"La vida es bonita ,no importa la situación que estés viviendo …el simple hecho de vivir es un regalo , mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto ,no dejemos de sorprendernos con la naturaleza ,la inocencia y aunque a veces nos cansemos no hay que renunciar a nuestros sueños ⭐️💫❤️ Buen día queridos Guerrerros de la vida🤗 🏹", publicó Dulce María.

Las imágenes ya cuentan con más de 40 mil likes y miles de comentarios de sus seguidores, quienes no parar de escribirle piropos y llamarla "hermosa".

Buen lunes!!!🙌🏼🙌🏼🙌🏼 A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria) on Jan 8, 2018 at 11:20am PST

Actualmente Dulce María se ha visto muy feliz a lado de su pareja, el productor Paco Álvarez con quien lleva un año de relación.

