Marco Antonio Regil habla sobre sus preferencias sexuales

Literalmente ¿Quien está mas grande? 😱😂😂 Mañana voy por Bernie para darle la bienvenida a Los Ángeles y recibir el año nuevo con el y amigos veganos..¿y tu como vas a celebrar? ¡Feliz 2018! *************************** Literally, who is bigger now? 😱😂😂 Tomorrow I’m finally picking out Bernie to welcome him to our new home in Los Angeles and have him present for our New Year’s #vegan celebration. What are you doing for New Year’s? **Pic by Nunu @blogdelosangeles *************************** #dogs #dogsofinstagram #perros #perrosdeinstagram #veganos #vegan

