Alejandro Nones se prepara para Los 40, el musical

Luego de concluir su participación en la serie La Piloto, de gran éxito en Estados Unidos y México, el actor venezolano Alejandro Nones continúa se prepara protagonizar la puesta en escena Los 40, el musical, que llegará al teatro el próximo 2 de febrero.

“Se trata de un proyecto totalmente nuevo para mí y mi carrera, pues nunca había tenido la oportunidad de cantar y bailar al mismo tiempo. Estamos ensayando durísimo para que la gente quede sorprendida con todo el trabajo que hemos hecho”, destacó el intérprete en una entrevista a Publimetro.

Y es que el actor, reconocido por interpretar papeles con muchos matices y curvas, personificará a Joaquín, un chico noble, sencillo, distinto a lo que anteriormente había hecho.

“En la Piloto hice a Óscar Lucio, un tipo violento, misógino y gay, que profesionalmente me dio muchas satisfacciones, pero sobre todo, que la gente recibió de manera positiva. En Los 40, el musical, hago a Joaquín, un personaje con características que anteriormente no había trabajado. Él es muy noble, débil, con una cantidad de valores que no había tenido oportunidad de interpretar. Me siento muy emocionado porque la gente ya lo conozca”, detalló el actor.

Nones adelantó que el público disfrutará del proyecto musical, pues no la típica puesta en escena: ”Es la historia de un chavo que se llama Joaquín, mi personaje, que decide empezar un radio bloc donde sólo hablará de lo que conoce y lo que conoce son sus amigos. Hablará de cómo todos han evolucionado y lo que sucede en sus vidas”.

Y destacó que el plus del musical radica en que es precisamente la música la que potencializará los sentimientos generados en la escenas.

“Yo creo que la música fue muy bien seleccionada, no es un show donde estamos cantando como si fuera un concierto, en este caso la música es un complemento y una herramienta para contar la historia. En los musicales, cuando el texto ya no es suficiente, viene el canto para potencializar la idea y los sentimientos de lo que se quiere expresar. Y yo me siento muy cómodo”, finalizó”.

Dónde y cuándo

A patir del 2 de febrero en el Foro Cultural Chapultepec.

General Mariano Escobedo 665, Miguel Hidalgo, Anzures.

Boletos a través del sistema Ticketmaster.

Busca más información a través de la página

los40.com.mx/especiales/los-40-el-musical/