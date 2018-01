Alex de la Madrid: 'José José debe estar tranquilo con su serie'

Nace un ídolo es el título de la serie sobre la carrera artística y vida real de José Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, que está por estrenarse por la cadena Telemundo.

Su historia contará el complicado trayecto de un hombre para alcanzar el estatus de ídolo en la industria de la música, incluyendo fama y fortuna y el alto precio que tuvo que pagar para lograr sus sueños.

Foto | Bobo Producciones.

La serie destaca la pasión y la emoción que una superestrella siente por su arte, y la adoración de sus fanáticos. También muestra la fragilidad del hombre frente a su tan criticada adicción por el alcohol.

Alex de la Madrid, es el actor que hace el papel de José José, en la serie Nace un ídolo, y en entrevista con Publimetro compartió detalles de cómo construyó el personaje.

“Estamos muy emocionados con el estreno. Ha sido un año de mucho trabajo, ha sido una serie que ha tenido sus complicaciones respecto a como se escribiría la historia; obviamente en mi caso, el personaje que es un icono tan reconocido en el mundo, conlleva una responsabilidad y compromiso, pero ya pude ver los primeros capítulos y me siento muy tranquilo del resultado”, señaló Alex de la Madrid.

El actor mexicano reveló que es muy distinto hacer una serie donde el artista que interpretas ya murió, al que sigue vivo.

“Cuando las personas ya no están vivas uno puede hacer una interpretación con un poco más de libertad, porque no hay un referente o la persona que te diga: 'yo no lo hacía así' o 'pero es que nunca me lleve así con mi hijo"".

"Hay como ciertas libertades que uno se puede dar cuando la persona ya no está. Cuando la persona sí está, como es el caso de José José, hay dos cosas complicadas: primero, lo que yo siempre he dicho, con quien debo de quedar bien es con José José porque estoy contando la historia de él y debe estar tranquilo, contento y estar satisfecho con la historia que él nos contó”.

Alex de la Madrid añadió: “La interpretación tiene ciertas limitantes porque él está siempre atento a los capítulos, que están escribiendo. He tenido mucha comunicación con él, lo he visto muchas veces y de repente si me da algunos comentarios: 'aquí es cuando me comencé a enfermar', ' ahí me operaron de la cadera', 'ahí ya caminaba chuequito', es como el guía del 100% de lo que está pasando, yo sólo soy como el instrumento de lo que él quiere contar”.

La serie recrea escenario que pisó José José desde la década de los sesenta, algo que imprimió un ambiente especial durante las grabaciones que seguirán hasta el mes de febrero.

“Es muy emocionante, nos vamos a lugares referentes de los sesenta y setenta como recrear Siempre en Domingo, las entrevistas con Verónica Castro, Mauricio Garcés o Ricardo Rocha; las replicas son impresionantes y están exactamente igual que en el pasado”.

El actor añadió que cada día es como estar en un parque de atracciones.

“Cuando llegamos a grabar el tema de El triste, fue como entrar a Disneylandia, me reencontré con el paso, eso es muy impresionante. El triste, en particular, se hizo en el mismo teatro donde sucedió hace 40 años con el mismo vestuario, escenografía, y José José llegó al final y vio lo que estaba pasando, con la orquesta detrás… fue un momento emotivo para todos”.

El actor Alejandro de la Madrid, quien protagoniza la bioserie del Príncipe de la Canción, aseguró que el proyecto será un gran homenaje que se le puede hacer en vida a este ídolo musical.

“Se muestra lo bueno y malo, de sus adicciones, tristezas y alegrías. Para construir un personaje que tenga credibilidad, tiene que estar la parte oscura y eso para mí, más que que decepcionarme, fue encontrar un personaje lleno de carencias, una educación, cosas de herencia, con esa tristeza cargando y que hizo a un interprete sin tantos aspavientos, era como su manera de cantar tan poderosa que aún hacen sus canciones tan vigentes”.

En sus palabras

“José José significa mucho para México, es algo que traemos en la sangre algo que nos han enseñado desde chicos. Es una historia que además de conmovernos va a dejarnos mensajes importantes y positivos”.

Estreno

15 de enero por Telemundo en Estados Unidos, para después llegar a México.

Parte del elenco

Alejandro de la Madrid (José José)

María Fernanda Yepes (Anel)

Damián Alcázar ( José Sosa-Padre)

Itatí Cantoral (Kiki Herrera)

Axel Arenas (Gonzalo Sosa)

Danna Paola (Lucero)