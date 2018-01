'Doctor Who' llega a la pantalla grande

Cinépolis presenta el especial de Doctor Who Twice Upon a Time en varios complejos del país.

Como parte de su oferta de Contenido Alternativo, el episodio transmitido el 25 de diciembre sólo en Reino Unido tendrá presencia a través del complejo cinematográfico en varias ciudades de la república.

Ahí los fanáticos de una de las series más longevas de la televisión, mejor conocidos como Whovians, podrán disfrutar de la regeneración del protagonista que da paso a Jodie Whittaker.

En el especial navideño de Doctor Who Twice Upon a Time, se despede del doceavo doctor interpretado por Peter Capaldi desde 2013.

Este episodio da conclusión a los eventos ocurridos en The Doctor Falls y se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, donde podemos ver cómo el primer Doctor (interpretado por David Bradley) y el actual conectan el principio con el final de la mitología Whoviana.

La importancia de este episodio es única ya que por primera vez en 54 años el doctor toma apariencia de mujer, también es el último episodio escrito por el galardonado Steven Moffat, quien fue showrunner de la serie desde hace siete años.

Los boletos ya están a la venta en taquilla y en los formatos digitales de compra de boletos, app en iOS y Android y en Facebook.

¿Cuándo?

13 y 14 de enero en 98 complejos de Cinépolis en 34 ciudades del país.