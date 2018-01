Guillermo del Toro: 'No hago películas para ganar premios'

Charlar con Guillermo del Toro implica tener una de los cineastas más creativos, no sólo de México sino del mundo.

Tapatío de nacimiento, se ha convertido en un ciudadano universal que ha logrado atraer las miradas de niños, adolescentes y adultos.

Del Toro se encuentra en plena promoción de la cinta La forma del agua y asistiendo a todas las ceremonias de los principales premios como fueron los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards para terminar con los Óscar, el próximo 4 de marzo.



El director, antes de comenzar la entrevista, y saber que lo hacíamos desde Guadalajara no pudo evitar saborear esos camotes de rancho que tanto le gustan y otros antojos de Jalisco.

Con los pies puestos sobre la tierra, Guillermo del Toro habla de las etapas que ha vivido, y que no han sido fáciles pero que le han permitido proponer diversos proyectos.

Recientemente respondiste en un encuentro con prensa: “Soy mexicano”, ¿qué tanto palpita en tu corazón?

— Sigo llevando a México en mis proyectos y en mi vida. Añoro México, pero sólo regresaré a trabajar cuando mis hijas sean mayores de edad, me importa mucho la la seguridad de mis hijas que aún no son adultas.

No me quiero morir con ese pendiente de filmar en mi país. Soy mexicano, y soy un ciudadano preocupado por lo que sucede en mi país.

Realmente es un momento en el que se vive una ley como del viejo oeste, de llegar con la pistola a la cantina y pase lo que pase no hay ninguna estructura que lo detenga; claro que me preocupa, me preocupa no nomás cuando estoy ahí.

Sigues acumulando premios, ¿qué pasa por tu mente al recibir nominaciones o incluso ya tener algunos en casa?

— En algunas reuniones con Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu sale a relucir el tema de los premios, y pasa algo curioso, al final lo que nos interesa es que la gente vea la cinta en las salas.

Lo que hacemos es genuino y real, y eso no se hace para ganar un Óscar, porque además no todos los premios son los Óscar.

Estar en competencia siempre es sano, si reflexionas sobre las miles de películas que se hacen en el mundo y sólo pocas son seleccionadas, es cuando debemos agradecer esas nominaciones y premios.

¿Qué significa una estatuilla?

— Normalmente los premios de un festival contienen efectivo, las estatuas están de poca madre, pero la lana se las metes a las películas, y continuas empujando a la gente nueva [risas].

Para llegar a La forma del agua, ¿qué tuvo que pasar en tu madurez como cineasta?

— Un chingo de cosas [risas]. Muchos fracasos y horas de reflexión. Después de hacer La cumbre escarlata (2015) entré en una etapa complicada, al que yo podría llamarle fracaso.

Hubo muchos momentos de duda, pero siempre he creído que si no te deprimes no estás pensando, es un ciclo necesario; es decir bajar o caerte para volver a subir, fue un momento difícil pero eso me llevó a una etapa muy creativa y La forma del agua, es parte de ese re descubrimiento, y otros 20 guiones que siguen pendientes.

¿Cómo describirías ese momento creativo de La forma del agua?

— Me tomó seis años terminarlo, porque quería una película de monstruos. Tenía una obsesión con los anfibios, quería que una especie de peces oscuros con un toque de color.

Debo confesar, que hay algunos elementos de la historia de La Bella y la Bestia, en la cual la bestia se convierte en príncipe, es como una historia de amor pero rara.

¿Qué te provocan los monstruos, pesadillas o fantasías?

— Yo soy un completo monstruo, es porque soy mexicano [risas] que observa a la belleza tanto como las bestialidades. Para mí, esos personajes tan imperfectos son únicos, que no pueden mentir.

Mis monstruos no son de traje y corbata, son criaturas con una intención en particular. Estoy enamorado de los monstruos desde niño, son mi forma de enfrentar al mundo y quienes me alentaron a seguir en una carrera, donde solo los 'bonitos' podrían lograr algo… ¡no chinguen!

¿Qué es lo que menos toleras?

— El cinismo de muchos y la intolerancia.

¿Tienes amuletos de la suerte?

— No sé si pueda llamarle amuleto, pero llevo un anillo que me recuerda un proyecto inconcluso, que está ahí… pendiente, pero espero pronto concretar.

Foto | 20th Century Fox.

Lo que viene

Director: Pinocchio y Nightmare Alley

Guionista: 3 Below, Carnival Row y Wizards (series de televisión)

Productor: Justice League Dark, Antlers y Pacific Rim Uprising

Dato

25 años haciendo cine y eso se refleja en la nueva película La forma del agua que se estrenará 12 de enero con mil 200 pantallas a nivel nacional, formato 2D y tendremos copias subtituladas y dobladas.

