Gomita muestra su celulitis y provoca intensa pelea entre sus fans

Hace unos días la joven payasita del extinto programa Sabadazo generó controversia al someterse a una segunda liposucción y una nueva cirugía estética de nariz, pues a decir por su propio cirujano, el doctor Miguel Ángel Guevara, "es una paciente que se encuentra lidiando con su peso de forma constante, además de que apenas tenía ocho meses de hacer sido sometida a su primera liposucción".

Publimetro México Gomita recibe duras críticas de su ex cirujano por su segunda liposucción Debido a que se sometió a una segunda liposucción, Gomita fue criticada por su antiguo doctor.

Ahora, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a desatar un intenso debate entre sus seguidores de Instagram, al compartir una imagen en la que, sin querer, mostró su celulitis.

Muchos de sus casi dos millones de fans en la red social la criticaron por no cuidarse y hacerse cirugías al por mayor; mientras que otros defendieron que se mostrara libre y sin complejos.

“Goma que onda con esos hoyuelos de tus piernas”, “Gomita hay que aplicarse en el gym no todo son cirugías nena”, “Mi cerdulitis a brote!!”, “Pobre muchacha le quedaron los pómulos gigantes y la barba como de hombre … Que ya no se haga nada”, “Gomita échale ganas al Photoshop, se te ve la celulitis”, “Un dos tres por la celulitis que está en tus piernas y brazos”, “Que onda con la celulitis Gomita? Ya has ejercicio paaaaar favaaaar!!!!”, “No me gusta tu nuevo cambio de cara, lucía mas bonita al natural”, fueron algunos comentarios que desataron la controversia.

Sin embargo, la ahora actriz también tiene un séquito de defensores que resaltaron sus atributos y animaron a emprender un nuevo estilo de vida.

“No sean tan malos (as) con Goma …, pobre yo creo que si se ha de sentir mal !!! Con tantos comentarios feos !!! Ya que casi ya no sube fotos, ni sus historias!!!”. “Gomita metete al Gym, te vas a poner súper guapa”, “Gomita neta has algo de ejercicio, estás muy joven para sólo estarte quitando la grasa, échale ganas a las piernas algo de bici te ayudaría”, le escribieron.

Lo cierto es que a Gomita no le gusta hacer ejercicio. En una entrevista con Publimetro, la presentadora afirmó que le cuesta mucho trabajo seguir una rutina, por lo que prefiere entrar al quirófano a hacerse sus "arreglitos".