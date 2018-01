Él es el actor que da vida al Hombre Anfibio en La forma del agua

La multipremiada cinta de Guillermo del Toro, La forma del agua, ya es todo un éxito en la taquilla mexicana. En su primer fin de semana, el largometraje que es proyectado en mil 497 pantallas a nivel nacional, recaudó 62 millones 870 mil 121 pesos, obteniendo el número uno de las preferencias.

Ante esta noticia, Guillermo del Toro no puede estar más feliz y agradecido y a través de un comunicado de prensa dijo, “el hecho de que a la audiencia en mi país le haya gustado, significa el mundo entero para mi”, declaró el actor.

Del Toro también se mostró agradecido a través de su cuenta de Twitter, donde resaltó que su más reciente producción ha sido por un millón de personas.

Over 1 Million audience attendance in one weekend! https://t.co/TVP7V6cvoR

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 15, 2018