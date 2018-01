'Adiós', la última publicación de vocalista de The Cranberries‏ en redes sociales

Dolores O'Riordan‏, vocalista de The Cranberries , no publicaba mucho en sus redes sociales. Sin embargo en sus últimos tweets se puede leer deseando Feliz Año Nuevo.

Heading to YYZ to see my babies ❤️❤️❤️happy new year everyone! pic.twitter.com/zRJueGRX1s — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) December 26, 2017

Y también de decir adiós.

Fue el 4 de enero cuando la cantante irlandensa realizó su última publicación en su cuenta oficial de Twitter, el mensaje fue:"Bye bye Gio. We're off to Ireland" (Adiós Gio. Estamos frente a Irlanda).

La frase fue acompañada de una foto en la que vemos a la cantante cargando su gato. Esta es la publicación.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) January 4, 2018

Dolores O'Riordan, líder del grupo musical The Cranberries, falleció este lunes a los 46 años de forma repentina, según informó el representante de la banda en un comunicado.

La artista, intérprete de éxitos como Linger y Zombie, se encontraba en Londres, en una sesión de grabación. No se han dado más detalles de su muerte.

