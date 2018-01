D.A.R.K., la banda de Dolores O'Riordan que quizá no conocías

Dolores O'Riordan, líder y vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, murió este lunes a los 46 años de edad, dejando un enorme vacío para toda una generación de rockeros que crecieron con su música.

Temas como Zombie, Linger, Dreams y Animal Instinct, son sólo algunos de los temas que nos dejaron grabada en la cabeza la original voz de O'Riordan, misma que la convirtió en una estrella.

Sin embargo, no muchos conocen D.A.R.K., la banda conformada por el ex bajista de The Smiths, Andy Rourke, y el productor Olé Koretsky, quienes incluyeron a Dolores y juntos debutaron con el tema “Curvy”y posteriormente con su álbum Science Agrees en 2016.

Tras su lanzamiento, la gira que tenía prevista el grupo por Europa fue cancelada por "problemas de salud" de O'Riordan, e incluso algunos conciertos de The Cranberries fueron cancelados o pospuestos.

La razón fue una lesión aguda en la espalda que le causaba un dolor extremo y por la que le recomendaron permanecer en reposo por un mes.

