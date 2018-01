Famosos sueñan con tener poderes ocultos

Quién no ha soñado alguna vez en convertirse en superhéroe o heroína, el tener una habilidad o poder para hacer el bien.

Vivimos un año en el que se estrenarán casi diez películas sobre este tipo de personajes que van más allá de lo normal, por eso algunos famosos compartieron con Publimetro qué clase de fuerza les gustaría tener, en caso de que fueran personajes de cómic.

Desde la infancia mucho sueñan en convertirse en hombres o mujeres que luchan en contra del mal, volar, traspasar paredes o leer la mente.

Entre las respuestas, el ser invisible fue uno de los anhelos más recurrentes con esa pequeña carga de morbo; mientras otros, les gustaría volar para vivir esa sensación de libertad.

Los superhéroes son personajes de ficción, que luchan al margen de la ley contra el crimen y el mal. Son una creación típicamente estadounidense desarrollados en cómics.

Un superhéroe es un personaje de ficción pues sus características superan las del héroe clásico, generalmente con poderes sobrehumanos aunque no necesariamente, y entroncado con la ciencia ficción.

Martha Higareda

"Me encantaría volar pues deber ser padrísimo. Imagina estar platicando y de inmediato puedas volar a otro parte del mundo".

"Me gustaría ser una heroína que vuela, que pueda ir de un lado a otro tratando de ayudar a las personas".

Joaquín Cosío

"Quisiera ser invisible, ya que podría hacer muchas cosas sin que nadie se diera cuenta. Podría caminar muy tranquilo por todas partes, sin que nadie me viera".

"Me gustaría ser un superhéroe que observa a los lejos y poder ofrecer un momento de paz a los demás".

Alan Estrada

"Me gustaría el poder de la justicia automática y viajar por el mundo para castigar a la gente que no ayuda, como a los malos gobernantes o empresarios".

"Sería un superhéroe dispuesto a darles una buena lección. Yo sería feliz con es poder".

Yolanda Andrade

"Siempre he soñado ser una mujer como bien fuerte; otras veces invisible para caerle a dos o tres por sorpresa, eso sería muy divertido".

"Podría observar a esos malos ciudadanos que sólo se aprovechan de la gente, y desenmascarar las más acciones".

Julieta Venegas

"Me gustaría ser una heroína que supiera cocinar increíble. Tener ese poder de preparar alimentos de manera rápida y rica".

"Me gusta comer bien, pero no se cocinar. Me encantaría ser un superchef, para ir al refrigerador y en segundos preparar todo tipo de platillos".

Paola Núñez

"Sería grandioso tener la capacidad de ser invisible, porque soy tan morbosa y voyeurista (acto de espiar y que produce la excitación)".

"Me gustaría estar en las casas viendo las discusiones entre parejas y nadie sepa que las estoy escuchando o viendo, siempre lo he querido hacer desde chiquita".

Aislinn Derbez

"Quiero el poder de ser invisible y de volar. Me gusta desde que era chiquita pues se me hacía divertido".

"La idea de ir a lugares, sin que nadie me vea, eso sería el poder que elegiría".

Dulce María

"Creo que si pudiera tener un poder sería el hacer justicia. Me gustaría convertir a las personas malas en buenas".

"Tendría el poder de cambiar muchas cosas que están fuera de control. En lo personal, la injusticia me da mucha tristeza".

Ludwika Paleta

"Me gustaría tener la habilidad de poder borrar la memoria, para que no se acuerden de nada. También poder curar a la gente, imagina que alguien dijera: 'Me siento muy mal', y con unos movimientos se fuera el dolor".

"Los médicos tienen esa fantasía, esas ganas de tener ese poder".

Contenido relacionado: