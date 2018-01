Natalia Lafourcade actuará en sala Bataclan de París

@filguadalajara amigos. Mi cuerpo es muy pequeño y a momentos siento que podría romperse, sobre todo cuando no hemos parado. Ayer traté de dormir lo más durante el día para recuperar energías y poder dar lo mejor de mi en el show de la noche. Para mi como para mis compañeros de viaje Los Macorinos y banda, fue una de las noches más hermosas que hemos tenido en este tour. Nunca la olvidaré. Simplemente mágico y poderoso. No sabía si llorar, reír, brincar, observar, o mejor cantar. Así que canté y cante con todo mi corazón. Ustedes nos escucharon. Juntos nos fuimos tan lejos. Para mi todo esto es un sueño. Ustedes me llenaron de fuerza. Es así de simple y casi casi espiritual. Los amo tanto. Cuando lo digo lo siento en mi alma. En serio. Gracias amigos por permitirme seguir explorando en proyectos musicales como este que tanto me ha regalado. Ustedes me llenan de energía y fuerza para seguir adelante. Gracias a todos aquellos que no pudieron entrar y escucharon el concierto desde afuera y viendo las pantallas. Sabía que estaban ahí y también canté para ustedes. Gracias. 🙏❤️👩🏻‍🌾 #tourmusas #FIL31 nos vemos pronto.

