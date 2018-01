David Byrne tocará en México

El otrora líder de la banda Talking Heads, David Byrne, ofrecerá tres conciertos en México, en abril próximo, para presentar su más reciente álbum American Utopia.

A través de su página en internet, el músico informó que se presentará el 3 de abril en el Teatro Metropólitan de la CDMX; así como en el Auditorio Pabellón de Monterrey el 5 de abril y el 7 de abril en el Corona Capital de Guadalajara.

Aún no se revelan los precios de las presentaciones individuales de Byrne; para el festival de Guadalajara, el precio del boleto general es de mil 190 pesos.

American Utopia saldrá a la venta a partir del 9 de marzo y marca el primer álbum como solista de Byrne desde su producción Grown Backwards de 2004. El primer sencillo del nuevo material, Everybody's Coming to My House, fue coescrito con Brian Eno.

David Byrne's worldwide tour is coming to a world near you.

Find out where to see it here > https://t.co/9IhHoPCNCn #AmericanUtopia pic.twitter.com/hg6GjpULqk

— DavidByrne.com (@DBtodomundo) January 16, 2018