Édgar Ramírez: 'La serie se hizo con respeto y pasión'

El asesinato de Gianni Versace: American crime story ya tendrá su estreno este jueves 18 de enero, y muchas expectativas hay entorno a la historia que es protagonizada por el actor Édgar Ramíez, quien charló con Publimetro sobre este nuevo personaje que se suma a su carrera artística.

La familia Versace no aprobó la serie, ¿cómo fue trabajar con estos elementos en contra?

— Fue algo complicado, porque sólo pude hablar con gente cercana al diseñador italiano. Desde que me propusieron realizar el papel de Gianni Versace, siempre fue con la consigna de hace una serie con mucho respeto y pasión, porque la columna vertebral es el amor y la familia.

El tema todavía desata polémica, ¿en lo personal te quedaste con otra imagen del diseñador?

— Siempre tuve la idea que Gianni se la vivía de fiesta, porque siempre se le observó rodeado de glamur, excesos y sexualidad.

Durante la investigación y parte de lo que se muestra en el guión de la serie, es que él no era afecto a las fiestas, y solía ​irse a la cama muy temprano. Fue muy interesante descubrir ese lado de él, que a pesar de estar rodeado de tanta gente disfrutaba los momentos de soledad.

Era exageradamente culto, y quería convertirse en músico antes que diseñador, por eso siempre portaba esa parte como de rockstar.

¿Qué tanto sacrificaste para el personaje?

— Tuve que subir de peso, enfrentarme por primera vez a las prótesis para lucir las entradas en la frente, un cabello canoso, y observar cientos de videos de Gianni Versace para imitar sus movimientos y maneras de hablar.

Fue un proceso largo, pero creo que valió la pena; lo malo es que llego el tiempo para bajar esos excesos.

¿Por qué crees que está desatando tanta polémica?

— Es un tema sensible para muchas personas, el simple hecho de morir de una forma violenta revive heridas. El asesinato de Gianni Versace: American crime story está basada en hechos reales, pero no deja de ser una historia con dosis de ficción.

Lo que si puedo adelantarte es que se revelarán muchos detalles que provocarán sobresaltos.

¿Qué te pareció el manejo de temas como racismo y homosexualidad dentro de la serie?

— Creo que la historia de la injusticia de esta serie traerá mucha conversación en la gente, sobre todo de la comunidad LGBTQ, porque hay que recordar que en los noventa había más estigmas y prejuicios, más al abordar cuestiones como la homofobia, la violencia armada y la parte oscura de la fama.

Al final, es una historia que tendrá críticas, a favor y en contra, pero eso es lo que la hace atractiva.

¿Qué tan bien o mal te llevas con Hollywood?

— Creo que bien, pero me mantengo en la línea, al final soy un latino. He logrado romper con los arquetipos masculinos, y demostrado que ser latino es un orgullo y no algo que esconder.

Me han visto como ex marido frente a Jennifer Lawrence en Joy; un agente de la CIA en Zero Dark Thirty y la leyenda del boxeo panameño Roberto Durán en el centro de Hands of Stone.

Me gusta hacer buenos proyectos, y no sólo en Hollywood.

Debate desde dos perspectivas:

SI

Compuesta por nueve episodios de una hora, la serie está basada en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in the Us History de Maureen Orth, de la escritora y corresponsal especial de la revista Vanity Fair.

La investigación de Orth, se compuso de más de 400 entrevistas y las perspectivas de miles de páginas de informes policiales.

A partir de materiales y testimonios verídicos, la periodista cuenta la historia completa del asesino del modisto, sus víctimas involuntarias, y el mundo adinerado y hedonista en el que vivían y morían.

FX decidió hacer la serie para mostrar la historia de una de las familias más poderosas de la moda.

Protagonizada por el venezolano Édgar Ramírez como Gianni Versace, la española Penélope Cruz como su hermana Donatella, e Ricky Martin como Antonio D’Amico, y Darren Criss, como el asesino Andrew Cunanan.

Se centra en el trágico asesinato del titán de la moda, uno de los diseñadores más excitantes y provocativos, famoso por sus llamativos diseños.

NO

La familia Versace recién emitió un segundo comunicado acerca de la serie American Crime Story donde reafirma que no autorizó la obra y que esta debe ser catalogada como una ficción, pues está basada en un libro que nunca fue aprobado.

Los Versace aseguran que la escritora de Vulgar Favors, Maureen Orth, ignoró de manera deliberada las declaraciones de miembros de la familia y allegados al diseñador que desmentían algunas informaciones que fueron publicadas.

“Orth hace varias afirmaciones sobre la condición médica de Gianni basándose solo en lo que dijo una persona que aseguraba haber revisado el examen postmortem que le hicieron, pero a la vez admite que sería ilegal haber revisado esos resultados”.

"De todos los posibles retratos que podían hacerse sobre su vida y legado, nos parece muy triste y denunciable que los productores hayan escogido presentar esta distorsionada versión”.

¿Cuándo?

18 de enero a las 22:00 horas llegará a FX en Latinoamérica.

