Aseguran que La forma del Agua es una copia de este cortometraje

El cineasta mexicano Guillermo del Toro siempre sorprende con su maravillosa narrativa y manera de abordar distintos temas tanto de fantasía como de la realidad, por ello, esta ocasión no fue la excepción pues su más reciente producción, La forma del agua, ha ganado un sin fin de reconocimientos y se perfila para ser candidata a los premios Oscar en las categorías de Mejor Película y Mejor Director.

A pesar de los premios y reconocimientos de la cinta, en redes sociales se ha desatado una polémica luego de que se cuestionara si el tapatío pudo basar la premisa del filme en el cortometraje The Space Between Us, lanzado en 2015.

Y aunque Del Toro mismo ha afirmado que creó una nueva obra basado en sus primeros amores cinematográficos de la infancia, como El monstruo de la laguna negra, un estudiante de Países Bajos, llamado Didier Konings asegura que se trata de una copia de su material de titulación realizado en 2015.

Las similitudes entre los dos proyectos cinematográficos son muy definidas, no obstante, en agosto de 2017, Del Toro escribió en su cuenta de Twitter que la primera idea de La forma del agua, nació en 2011, durante un desayuno con el escritor Daniel D. Kraus.

Shape of Water- first birthed over a looong breakfast with @DanielDKraus in 2011. It shows next week at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/iFNGuBAs1T

— Guillermo del Toro (@RealGDT) August 23, 2017