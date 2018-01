Katy Perry reveló las cirugías a las que se ha sometido

Katy Perry reveló los retoques estéticos, que según explicó sólo han sido "pequeñas ayudaditas". La cantante no se ha realizado ninguna operación de cirugía estética y ha preferido recurrir a otras técnicas.

En entrevista a Refinery 29, Katy habló de este tema.

"Nunca me he operado de nada. Sin embargo, si me he sometido a tratamientos de láser y me puse unas inyecciones para acabar con los círculos negros de debajo de mis ojos. De hecho, todo aquel que tenga ojeras debería hacérselo. Lo recomiendo", reveló Perry.

Y agregó, “nos estamos alejando de las ideas que han creado de hacerte alteraciones físicas. Siempre será mejor que todo sea real, pero si quieres mejorarte la nariz, no tiene nada de malo… ¡Adelante!, Haz lo que te haga sentir mejor contigo mismo”.

Finalmente, dio a conocer sus secretos para conserva la piel que es llevar una rutina estricta en cuanto a su cuidado y más saludable. “Me encanta la comida y, a veces, si estoy de mal humor, lo único que quiero es el clásico helado de McDonald’s. Pero este golpe de dopamina que te hace sentir bien por un momento te afecta por mucho en el cuerpo”, aseguró.

