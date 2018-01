Los Ángeles Azules prometen hacer bailar al público de Coachella

Diversos músicos y agrupaciones mexicanas como Caifanes, Café Tacvba, Carla Morrison, entre otros, han subido al escenario de uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial como es Coachella, pero ésta es la primera ocasión en que un grupo de cumbia como Los Ángeles Azules conforman el cartel de este espectáculo.

“Antes la gente tenía otra idea de nuestra música porque al que le gustaba rock no le gustaba la cumbia y viceversa pero los tiempos han cambiado y ahora la cumbia es universal y por eso nos han invitado a Coachella. De hecho hemos estado constantemente en eventos de rock y la gente se emociona cuando empezamos a tocar”, dijo Lupita Mejía Avante, percusionista de la agrupación.

De acuerdo con uno de los fundadores y bajista del grupo originario de Iztapalapa, Elías Mejía la noticia de su participación en Coachella fue sorpresiva y confesó que antes no sabía sobre dicho festival.

“El año pasado nos avisaron que había la posibilidad de estar en Coachella, pero no era seguro y entonces yo pregunté: ¿Qué es Coachella? Y me dijeron que era un evento de música alternativa. Grupos muy importantes de Europa y todo el rollo y me emocioné (…) Fue apenas este año cuando nos confirmaron”, explicó Elías.

Y aunque aseguró que esta invitación fue causa del destino, también señaló que desde 1994 la agrupación conformada por los seis hermanos Mejía ha estado “picando piedra” en Estados Unidos con diversas presentaciones y una de las más importantes fue el 17 de septiembre del año pasado en Hollywood Bowl, donde conjuntaron a más de 14 mil asistentes.

“Yo creo que fue el destino pero también hemos estado picando piedra por años en diversas plazas, de hecho ya recorrimos todo Estados Unidos. Por eso creo que la gente ya nos recibe muy bien allá y principalmente los latinos que les gusta mucho la cumbia”, indicó Elías.

También mencionaron que para esta presentación no modificarán su espectáculo tradicional; sin embargo no será sinfónico pero tendrán a dos invitados sorpresa que interpretarán algunos de los temas que han hecho popular a la agrupación.

Además, destacaron que no están preocupados por el recibimiento de la gente debido a que se trata de un festival de rock, pop y música alternativa, ya que están seguros de que los espectadores se la pasarán bailando.

“Siempre existen los nervios y más ahora porque vamos con otro tipo de público pero esperemos que la gente os reciba muy bien (…) No cambiaríamos nuestra apariencia sólo por ser aceptados así que saldremos con nuestros vestuarios igual que siempre”, dijo Cristina Mejía, también percusionista.

Lo que debes saber…

El Festival de Música y Artes Coachella 2018 se llevará a cabo el 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de abril.

Este festival se realiza cada año en Indio, California.

Entre los headlines se encuentran The Weekend y Jamiroquai

Preparan nuevo disco

Elías Mejía adelantó que para este año publicarán un nuevo material discográfico con temas inéditos. “Hemos estado creando temas inéditos y los estamos seleccionando para poder ensayar y grabar. Este nuevo disco saldrá este año”, dijo.

También puedes ver: