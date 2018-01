Aparece video de Luis Miguel hablando de frustración

Luis Miguel ha pasado por diversas etapas a lo largo de sus 47 años, la mayoría expuestas de manera pública.

Su carrera comenzó desde muy pequeño, y mucho se sabe del cantante, pero pocos comentarios ha dado ante los escándalos, las caídas y su inminente regreso a los escenarios.

Apareció en las redes sociales, un video de El Sol durante una entrevista, en el que se observa relajado y dispuesto a pasarla bien, como pocas veces se le ha visto en sus momentos ante los medios de comunicación.







Publicidad







Lo peculiar, es que la entrevista se realizó cuando Luis Miguel tenía 13 años, y en sus respuestas denotaba un poco de lo que ha vivido a lo largo de su carrera artística.

A la pregunta de cómo le ha afectado el negocio del espectáculo, el cantante mexicano respondió:

“De afectarme, fíjate que no me ha afectado nada, al contrario más me hubiera afectado si mi padre no me hubiera apoyado como artista”.

“Incluso sí me hubiera sentido mal o frustrado -más o menos. Desde que tengo uso de la razón le dije a mi papá que quería ser artista”.

Enseguida se escucha al reportero preguntarle -en tono de broma: "¿desde hace cuánto tiene uso de la razón?", a lo que Luis Miguel respondió con una risa: “Desde que empecé a hablar”.

Luis Miguel aprende de los fracasos

Luis Miguel vivió una recaída en ventas de discos y boletos para sus shows de 2010 a 2017, un fuerte golpe para el ego del artista, y fue cuando entendió que acercarse al público, lo llevaría a retomar su carrera.

El cantante dejó tomarse fotos con los fans en sitios públicos; incluso ya permite a sus amigos compartir imágenes suyas en las redes sociales.







Publicidad







Logros recientes

– Dos Disco de Platino por su más reciente material ¡México por siempre!

– El tema Ahora te puedes marchar regresó al Top 10 por ser de las canciones más escuchadas en streaming, el tema fue estrenado en 1987.

– Serie biográfica. Esta es mi historia, es la serie de Netflix que expondrá la vida del cantante, que se estrenará este año.

– Colaboraciones. Tal parace, que Luis Migel colaborará en el nuevo material de Marc Anthony, bajo la producción de Sergio George.

Sergio George es el nombre que ha estado detrás de las producciones de artistas como Celia Cruz, Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, Jennifer López, entre otros.

Su nombre es sinónimo de éxito, por algo ha sido dos veces ganador del Grammy Latino como Productor del Año (2008 y 2010).